Le petit ami de Gillian Anderson: Qui est Peter Morgan?

Gillian Anderson est une actrice américano-britannique née à Chicago, dans l’Illinois.

Tout au long de sa carrière, elle a non seulement joué dans plusieurs projets primés, mais elle a également contribué à la production de quelques épisodes de la série télévisée La chute.

Anderson est surtout connue pour ses rôles dans Les X-Files, le dernier roi d’Écosse, et Maison sombre. Vous connaissez peut-être également la gagnante du Golden Globe grâce à son récent rôle dans Netflix. Éducation sexuelle.

Plus récemment, vous pouvez la voir jouer dans la quatrième saison de La Couronne comme Margaret Thatcher – une émission créée par son petit ami actuel, Peter Morgan.

Qui est le petit ami de Gillian Anderson, Peter Morgan?

Peter Morgan est le fils d’Arthur Morgenthau, un juif allemand qui a fui les nazis, et d’Inga Bojcek, qui a fui les Soviétiques.

Ses parents ont émigré au Royaume-Uni où ils ont anglicisé leur nom de famille en Morgan.

Peter Morgan est né Peter Julian Robin Morgan à Londres, en Angleterre.

Peter Morgan est un scénariste.

Le talent britannique a créé plus de 30 projets – parmi eux Bohemian Rhapsody, Rush, Tha Public, 360, et La reine.

Il est surtout connu pour avoir créé la série dramatique historique très acclamée La Couronne qui peut être diffusé sur Netflix maintenant.

Peter Morgan a eu 50 nominations au cours de sa carrière, dont 2 nominations aux Oscars.

Il a remporté un total de 30 prix, dont un Golden Globe et plusieurs prix de la British Academy of Film and Television Arts.

Peter Morgan a 57 ans.

Le scénariste, surtout connu pour son travail sur scène, cinéma et télévision, est né le 10 avril 1963, faisant de lui un Bélier.

Gillian Anderson a 52 ans.

L’actrice primée est née le 9 août 1968, faisant d’elle un Lion.

Comment Peter Morgan et Gillian Anderson se sont-ils rencontrés?

On ne sait pas comment les deux célébrités se sont rencontrées, mais elles se fréquentent depuis 2016 et conviennent qu’elles ne vont pas emménager ensemble de si tôt.

Anderson a déclaré dans une interview: «Si nous le faisions [move in together], ce serait la fin de nous. Cela fonctionne si bien que ça l’est, c’est si spécial quand nous nous réunissons.

Peter Morgan et Gillian Anderson travaillent ensemble sur La Couronne.

Le couple travaille ensemble sur l’émission primée de Morgan La Couronne. Anderson a été choisi pour donner vie à la magnifique ancienne première ministre Margaret Thatcher.

Anderson a révélé qu’ils avaient mis en place des limites sur le plateau en disant: « Je ne vais pas commenter le scénario, mais vous n’êtes pas autorisé à commenter la performance! »

Elle a également raconté une histoire sur la fois où Morgan l’a approchée sur le plateau alors qu’elle était en costume:

«Je lui ai souri, comme moi, Gillian, souriant à son petit-ami, et il a dit: » C’est Thatcher! Ce sourire est Thatcher! » Et je suis comme, non! Ce sourire, c’est moi! »

Peter Morgan a déjà été marié à une vraie princesse.

Peter Morgan s’est marié une fois avant d’entrer dans une relation avec Anderson.

La première épouse de Morgan était la princesse Anna Carolina zu Schwarzenberg – plus connue sous le nom de Lila Schwarzenberg.

Elle est la fille d’un prince de Vienne, en Autriche. Le couple a cinq enfants ensemble, mais ils les gardent hors de la vue du public.

Le couple s’est marié de 1997 jusqu’à leur séparation en 2014.

Pendant ce temps, Gillian Anderson a deux ex-maris.

La talentueuse actrice a divorcé deux fois.

Son premier mariage était pour Les X-Files directeur artistique Clyde Klotz en 1994. Le couple a divorcé en 1997 après trois ans de mariage.

Le deuxième mari d’Anderson était le producteur Julian Ozanne qu’elle a épousé en 2004 mais a divorcé après trois courtes années en 2007.

Gillian Anderson a eu trois enfants, mais ils n’étaient pas tous issus de ses deux mariages. Anderson a eu sa première fille, Piper, avec son premier mari Clyde Klotz en 1995.

Elle n’a pas eu d’enfants avec son deuxième mari, mais après son divorce, elle a commencé à voir Mark Griffiths avec qui elle a eu deux autres enfants: Felix et Oscar.

Anderson et Griffiths ne se sont jamais mariés et ont décidé de démissionner en 2014.

Peter Morgan a cinq enfants.

Morgan a cinq enfants avec sa première femme, Lila, mais seuls deux noms se trouvent dans la biographie IMDb de Morgan: Maggie et Otis.

Il a plaisanté un jour à propos de sa grande couvée en disant: «Les gens viennent chez nous … et ils partent si heureux de ne pas être nous.

La valeur nette du scénariste britannique en 2020 est d’environ 5 millions de dollars.

La valeur nette de Gillian Anderson est d’environ 35 millions de dollars.

Deauna Nunes est une stagiaire éditoriale qui couvre la culture pop et les actualités et divertissements pour YourTango. Elle a été publiée par le magazine littéraire Generic d’Emerson College. Suivez-la sur Twitter ou Instagram.