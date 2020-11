Meek Mill tente de faire la paix entre les rappeurs de Philly; Est banni du nord de Philly

Comme beaucoup, Meek Mill a répondu aux tirs de Benny the Butcher et Boosie Badazz, tous deux abattus au Texas ce week-end.

Doux souhaitait bonne chance aux deux hommes, a ensuite abordé la violence dans sa ville natale de Philadelphie. Le DreamChaser a déclaré qu’il obtiendrait des contrats d’enregistrement pour les rappeurs non signés de Philly, car il estime que sa ville a beaucoup de talent.

Je vais faire un marché à tous les grands artistes principaux de Philadelphie s’ils mettent leurs corps derrière eux et les écrasent des bœufs … J’entends parler … j’ai eu de jeunes taureaux chauds de ma ville mais ils sont tous en train de bœuf!

Et ce n’est qu’une idée, mais je vais pousser avec ma ville si vous y parvenez tous! C’est comme 5 clics qui sont talentueux mais ils sont profondément ancrés! Et attirez-leur le plus d’attention quand ils boivent!

– Moulin Meek (@MeekMill) 16 novembre 2020