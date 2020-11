Masika Kalysha défend la grossesse de Yaya Mayweather, la compare à Kylie Jenner

Kylie a eu un enfant avec un rappeur à 20 ans, donc Masika ne comprend pas pourquoi les gens sont si critiques envers Yaya et NBA YoungBoy.

Elle a gardé sa grossesse silencieuse pendant des mois malgré les rumeurs selon lesquelles elle et NBA YoungBoy attendaient un enfant ensemble. Maintenant que le chat est sorti du sac, Yaya Mayweather n’hésite pas à montrer sa bosse de bébé. Hier (5 novembre), Yaya et ses proches ont organisé une baby shower au cours de laquelle ils ont révélé au monde que la jeune fille de 20 ans allait bientôt donner naissance à un petit garçon. Yaya a été critiqué pour être la dernière en date des mères des enfants de YoungBoy, car il a été rapporté qu’il avait cinq ou six enfants avec autant de femmes. Masika Kalysha a pesé sur la discussion et a souligné que Kylie Jenner avait également 20 ans lorsqu’elle a donné naissance à sa fille Stormi qu’elle partage avec le rappeur Travis Scott. Masika pense que les gens ne sont pas justes dans la façon dont ils condamnent Yaya mais n’ont pas parlé de la situation de Kylie dans le passé. « Avez-vous dit ça à propos de Kylie? Ou non? Parce qu’ils sont tous les deux millionnaires qui sont tombés enceintes par des rappeurs du même âge … laissent cette fille tranquille », a tweeté Masika à un critique. Quelqu’un d’autre a dit que Travis n’avait pas eu plusieurs enfants de plusieurs femmes lorsque Kylie a accouché. «Le fait que vous essayiez tous de forcer mon analogie à faire de l’ombre à Kylie montre vraiment à quel point vos capacités cognitives sont sous-développées. Wow les temps tristes,» répondit Masika. Dans un autre tweet, Masika a ajouté que souligner les autres enfants de YoungBoy ou les mères de ses enfants n’était pas le point. «Je suis sûre qu’elle est bien consciente de sa situation», a-t-elle déclaré à propos de Yaya Mayweather. « Pourquoi ne pas envoyer des prières et des encouragements au lieu de ridicule et de négativité? La grossesse est déjà assez émotionnelle et stressante sans examen public. Vous n’avez aucune idée de la force que vous devez avoir en tant que personnalité publique. B gentil ou calme. » Êtes-vous d’accord avec Masika Kalysha? Découvrez ses tweets ci-dessous.