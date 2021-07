Cet enfant de 6 ans victime d’intimidation a subi une chirurgie plastique pour réparer ses « oreilles d’elfe » proéminentes

Imaginez être un petit enfant, constamment moqué à cause de vos oreilles. Et si vous étiez harcelé tous les jours, raillé par les autres enfants qui vous appelaient « les oreilles d’elfe » ?

Qu’est-ce que cela ferait à votre estime de soi, et quelles cicatrices durables cela ferait-il ? Il est difficile pour les adultes d’être regardés et moqués, mais pour un enfant, ce serait atroce.

Et c’est pourquoi, en 2015, Gage Berger, élève de première année, a subi une chirurgie esthétique appelée otoplastie (otoplastie) pour réparer ses oreilles très proéminentes.

Berger a dit Édition intérieure qu’il a été harcelé par les enfants de son école de Salt Lake City et que les autres enfants ont dit : « Je ressemble à un elfe et j’ai des oreilles bizarres ». Expliquant davantage, il a déclaré: « Je ne veux tout simplement pas qu’on se moque de moi. »

Photo : Édition intérieure

Steven J. Pearlman, MD, chirurgien plasticien et reconstructeur du visage a déclaré : « Si vous regardez des dessins animés représentant des individus de moindre intelligence, ils sont souvent dessinés avec de grandes oreilles décollées. C’est plus difficile. [for the child] se faire des amis afin qu’ils deviennent socialement rabougris. Ils sont également perçus comme moins intelligents par leurs pairs et même par les adultes. »

Les enfants victimes d’intimidation courent également un risque accru de souffrir de troubles anxieux, de dépression et de pensées suicidaires jusqu’à l’âge adulte.

Une étude de 2013 de l’Université Duke a montré que même si la perception commune selon laquelle l’intimidation (bien que douloureuse) n’était pas durable, elle a en fait un effet à long terme sur la victime – un effet qui peut affecter non seulement sa santé mentale, mais la qualité globale de son vie.

« Nous avons été surpris de voir à quel point l’intimidation affecte une personne à long terme », a déclaré William E Copeland, Ph.D., et l’auteur principal de l’étude. « Ces dommages psychologiques ne disparaissent pas simplement parce qu’une personne a grandi et n’est plus victime d’intimidation. C’est quelque chose qui reste avec elle. »

Être victime d’intimidation pour ses oreilles avait déjà commencé à affecter Berger. « Il se met vraiment mal à l’aise et il pense : ‘Je ne suis pas assez bien' », a révélé sa mère.

Face à ce que des années d’intimidation feraient à leur fils et, heureusement, ayant les ressources, les parents de Berger l’ont amené chez un chirurgien plasticien pour l’otoplastie.

Cette chirurgie correctrice est recommandée pour les oreilles qui dépassent de plus de 4/5 de pouce de l’arrière de la tête.

Elle peut être pratiquée à tout âge après que les oreilles aient atteint leur pleine taille, généralement à cinq ou six ans. Avoir cette chirurgie à un si jeune âge a eu l’avantage de rendre son cartilage plus souple et plus facile à remodeler.

La chirurgie commence par une incision (à l’endroit le plus discret que le chirurgien puisse trouver) derrière l’oreille, dans le pli où l’oreille est attachée à la tête. Le chirurgien peut retirer la peau et le cartilage ou simplement couper et remodeler le cartilage.

En plus de corriger la saillie, les oreilles peuvent également être remodelées, réduites en taille ou simplement rendues plus symétriques. Le cartilage est ensuite fixé dans la nouvelle position avec des points de suture permanents ancrant l’oreille. Des pansements doux sont placés sur les oreilles pendant quelques semaines comme protection, et le patient ne ressent normalement qu’une petite sensibilité ou un léger inconfort.

Les bandeaux sont parfois recommandés pour maintenir les oreilles en place pendant un mois après la chirurgie ou peuvent être prescrits pour un port de nuit uniquement. Berger a aussi fait porter un bandeau à son lion en peluche.

En 2018, un autre jeune enfant a subi la même procédure. Comme Berger, Bella Harrington se faisait taquiner pour ses oreilles.

Elle a déclaré dans une interview: « Ils le faisaient toujours remarquer, mais plus les gens le faisaient remarquer, c’est quand je voulais le changer. Je pensais qu’ils sortaient trop du lot. Sa mère a ensuite répondu en ajoutant: «Ils la taquinaient à ce sujet. Une chose qu’ils ont dit, elle avait des oreilles d’elfe.

Quand elle avait 11 ans, Harrington a subi une otoplastie. Son médecin, le Dr Joe Niamtu, a déclaré qu’il est en fait bénéfique pour les très jeunes patients d’obtenir une correction si cela est dû à une forme d’intimidation.

Il a dit : « Nous aimons traiter ces enfants avant qu’ils n’entrent à l’école, il n’est donc pas rare que je fasse des enfants de 4 ou 5 ans. Et la raison en est l’intimidation ou la pression des pairs. Il a été démontré psychologiquement que cela avait la capacité d’affecter leur estime de soi ou leur image corporelle pour le reste de leur vie. »

Après l’opération, Harrington a déclaré: « Je porte beaucoup mes cheveux et je ne me concentre pas sur si les gens peuvent les voir. »

Alors que la chirurgie d’otoplastie serait devenue une chose plus courante pour les enfants récemment, la chirurgie plastique à un si jeune âge peut ne pas être la bonne décision pour chaque enfant. Mais pour Berger et Harrington, il semble qu’ils aient pris la bonne décision.

Christine Schönwald est écrivain et interprète. Elle a publié des articles dans le Los Angeles Times, Salon et Woman’s Day. Visitez son site Web ou et son Instagram.