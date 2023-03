Les acteurs qui ont quitté la série RTVE « La promesse »

Quand on parle des séries qui sont devenues une grande attraction pour le public, il est impossible de ne pas mentionner «La promesse”. série historique Il ne cesse d’étonner les téléspectateurs non seulement pour ses épisodes choquants, mais aussi pour certains événements qui se déroulent dans les coulisses. À cet égard, on sait que deux des acteurs principaux Ils se sont écartés de la production diffusée sur RTVE.

« La promesse» est sorti en janvier 2023 et selon son créateur Joseph CisterCe qui rend cette production intéressante n’est pas l’intrigue elle-même, mais plutôt les éléments utilisés pour la raconter. Dans la série, vous pouvez voir la grande performance de personnalités renommées telles que Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martin, Manuel RegueiroPaula Losadaentre autres.

A noter que la série est fixé en 1913 et s’articule autour de deux familles liées. L’un d’eux est la lignée des Marquis de Luján qui cherchent à se sauver de la ruine en arrangeant un mariage de complaisance pour leur fils aîné.

Mais bien que le épisodes Ils ont captivé le public du début à la fin, on sait que deux des acteurs qui ont lancé ce projet ont décidé de s’en aller. Qui sont-ils?

Alberto González dans « The Promise » (Photo : Alberto González/Instagram)

QUELS SONT LES ACTEURS QUI ONT ÉTÉ ÉLOIGNÉS DE « LA PROMESSE » ?

1. ALBERTO GONZALEZ

Alberto González Il est un acteur de cinéma et de télévision renommé de Espagne. Il a commencé très jeune dans le monde du théâtre et a participé à des productions telles que « El autor », « El legado en los huesos », « El puente de San Luis Rey », entre autres.

L’une des productions où les applaudissements du public ont été volés était « La isla Mínima ». En 2023, il est apparu dans la série « La promesse”.

Le rôle d’Alberto González dans « La promesse »

Alberto González joué Jean à gauche dans la serie « La promesse”. L’acteur de renom a démontré sa qualité artistique en jouant le rôle d’un homme exigeant, manipulateur et rusé.

Une autre de ses caractéristiques est que -dans la série- c’était une personne très intéressée.

Comment avez-vous quitté la série ?

Les fans de « La promesse» ont été témoins des adieux de l’acteur Alberto González de la série à succès.

Cela s’est vu après Juanconnu comme le Baron de la lignée et le père de Cruz, ont quitté la ville sans laisser de trace. La production n’a pas encore montré comment sera la fin de ce personnage.

Alberto González dans son rôle de Baron dans « La Promesa » (Photo : Alberto González/Instagram)

2. ALICIA BERCAN

Alicia Bercan C’est une actrice qui a participé à différents films et séries en Espagne. Il s’est également aventuré dans le monde du mannequinat.

« J’étais mannequin, je viens du monde du mannequinat, ce qui, finalement, est une tout autre chose. Là, eh bien, on ne nous entend pas beaucoup, en gros c’est notre visage. Et ici, nous avons la possibilité de leur faire croire quelque chose que vous faites. Je trouve ça très cool, je sens que je peux mettre toute ma personnalité, je peux être moi, être entendu, donner du feeling à quelque chose. Je peux interpréter, c’est le mot», a-t-il indiqué dans une interview à Rtve.

En 2023, il est apparu dans « La promesse » où elle a démontré pourquoi elle est considérée comme l’une des artistes les plus applaudies dans diverses parties du monde.

Le rôle d’Alicia Bercán dans « La promesse »

Dans « La promesse”, Alicia Bercan joué Léonor Lujanune jeune femme rêveuse, amoureuse et heureuse.

Elle est la plus jeune et a une attitude totalement différente de sa sœur. Catherine. Il traite généralement les travailleurs de sa maison de la pire des manières.

Comment avez-vous quitté la série ?

Dans « La promesse« Vous avez pu voir comment s’est passé le départ de ce personnage. Selon Rtve, dans le chapitre 60 on a observé que Leonor a été rejetée par Mauro. Compte tenu de cela, Martine juge opportun que la jeune femme doive se rendre Paris étudier la mode et oublier la mauvaise période qu’elle a vécue.

Alicia Bercán dans la série « La promesse » (Photo : RTVE)

QU’EST-CE QUE « LA PROMESSE » ?

Selon le synopsis officiel, le monde entier est au bord du gouffre en 1913, mais il existe des havres de paix isolés des conflits.

Comme le palais de La Promesa, dans la vallée de Los Pedroches, propriété des marquis de Luján, l’un des plus grands propriétaires terriens du pays. Ce jour-là, le palais s’habille pour célébrer le mariage de l’héritier, Tomás. A peine terminée l’invitation, l’apparition d’un avion attire l’attention de tous.

Il est piloté par Manuel (Arturo Sancho), fils des marquis. Soudain, l’appareil perd de l’altitude jusqu’à ce qu’il s’écrase. Manuel est sur le point d’être consumé par les flammes; mais quelqu’un parvient à le sauver : Jana (Ana Garcés).

COMMENT VOIR « LA PROMESA » EN ESPAGNE ?

La série « La promesse» est délivré en Espagne à travers le signal le 1 RTE. L’horaire de production télévisuelle est du lundi au vendredi de 16h30.

N’oubliez pas non plus que vous pouvez profiter de « La promesse » à travers de streaming. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire à la plateforme Série RTVE Play. En tant qu’utilisateur du service, vous aurez accès à des épisodes de la série télévisée, des avant-premières exclusives et du matériel supplémentaire de la production.