Ticiane adopte la frange à l’ancienne de Brigitte Bardot

Photo/Image :

Le rideau frange la mode est à la mode. Et elle est venue avec Ticiane Pinheiro, avec sa frange en rideau, au secours des années 60, quand la muse Brigitte Bardot donnait de la grâce dans tout ce qu’elle faisait. Sur Instaram, Ticiane a posté le message : « J’aime les changements ».

Le présentateur a misé sur une frange divisée en deux, ce qui permet d’allonger et d’affiner le visage. Il continue avec de longs brins légers, légèrement pointus près des extrémités. Le look est signé par le coiffeur Romeu Felipe.

Pour celles qui adopteront le nouveau style, quelques conseils :

La coupe doit être définie en fonction de la forme du visage. La meilleure stratégie est de consulter votre coiffeur pour vous indiquer le meilleur style. Les visages ronds, par exemple, doivent avoir des coupes plus droites, avec une frange plus longue, jamais au niveau des sourcils, afin de ne pas élargir encore plus le visage.

Pour entrer dans la mode des franges, observez bien la forme de votre visage et suivez les conseils du coiffeur. Par exemple, une frange courte et droite peut faire trop ressortir les joues sur un visage rond. Dans ce cas, la frange latérale est une bonne option, car elle aide à s’étirer. Le visage ovale est le plus démocratique, car il s’accorde avec tous les modèles.

La frange du rideau reçoit ce nom car, une fois divisée en deux, elle ressemble à un rideau semi-ouvert. Il est intéressant pour ceux qui veulent changer de look, mais sans le radicaliser, car il est plus long, généralement au niveau des sourcils atteignant les pommettes.

Les applications qui changent les coupes de cheveux sont intéressantes à tester. Comparez les photos et voyez comment vous vous sentez mieux.