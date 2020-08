Demande croissante de plantes médicinales

L’utilisation des plantes médicinales au Brésil est ancienne; nos ancêtres indiens utilisaient déjà certaines des plus de 120000 variétés botaniques trouvées dans nos forêts tropicales, mais l’utilisation de ce pouvoir naturel est beaucoup plus ancienne, confirmée par un manuscrit daté de 1500 avant JC où le pharaon Ramsès I en utilisait déjà des centaines de légumes; ce manuscrit s’appelle le papyrus d’Ebers et contient des centaines de plantes médicinales et des méthodes d’utilisation.

L’utilisation de plantes médicinales se fait généralement sous forme de thés (décoction ou infusion), teintures, sirops, macération, lotion, cataplasme, alcool, élixirs, jus, inhalation, liniments, compresses et lotions. Chaque type d’utilisation pour chaque type de plante est conseillé pour un trouble particulier et pour connaître la bonne utilisation il faut se tourner vers un professionnel spécialisé.

Les femmes enceintes, les patients hypertendus et les diabétiques doivent faire deux fois attention à l’automédication des plantes médicinales ou des médicaments à base d’elles. Aujourd’hui, plusieurs médicaments présentés par la presse sont étiquetés comme des médicaments naturels, sans contre-indication mais ce n’est pas tout à fait tout. Des combinaisons dangereuses de deux ou plusieurs substances peuvent entraîner de graves complications pour le corps, ainsi que la mauvaise utilisation de certaines plantes peut provoquer des effets indésirables, il est toujours conseillé de consulter un spécialiste.

Comme exemple d’utilisation correcte des plantes médicinales, nous avons pour l’utilisation de la grenade, du plantain et du thym pour l’amygdalite; pour les effets anesthésiques, nous aurions de l’écorce de vinaigre. Pour la cicatrisation externe, la consoude apporte de merveilleux résultats et pour la décongestion nasale la menthe japonaise.

Les plantes médicinales sont un cadeau de notre terre et chacun doit apprendre à les utiliser correctement. Peut-être que chercher le remède aux maux modernes sur terre est la meilleure solution pour notre monde actuel, ce serait de rendre les racines de nos ancêtres, cependant nous devons apprendre à respecter notre propre santé et notre corps qui est notre temple. L’automédication peut avoir des effets désastreux, par exemple, le thé au persil utilisé comme tranquillisant dans la culture populaire. La simple ingestion de thé ou l’ingestion continue de persil peut inciter à l’avortement au milieu de la grossesse.

Il est important de se rappeler que la Thérapie, quelle qu’elle soit, doit être appliquée sérieusement par un Thérapeute reconnu et formé, ayant pour cela volontairement soumis aux Normes d’Adéquation et d’Inspection de l’organisme compétent.