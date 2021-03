Le meilleur de la santé et de la forme physique se marie parfaitement avec le nouveau groupe OPPO

12 mars 2021 23:32:58 IST

Dites bonjour au dernier vêtement portable de la ville. Dans la foulée de la montre OPPO, vous trouverez le style de bande OPPO qui deviendra à coup sûr votre accessoire de santé le plus cool. Avoir un accessoire de santé capable de contrôler tous les paramètres de santé vitaux tout en ayant l’air élégant n’est pas une mince affaire, mais le

Fonctions Smart Health avec surveillance SpO2–

Avec un capteur optique d’oxygène sanguin intégré, le style de bande OPPO peut effectuer une surveillance SpO2 non-stop jusqu’à 28800 fois. Non seulement cela, il peut également surveiller l’intégralité du cycle de sommeil de huit heures de l’utilisateur et enregistrer et analyser la durée du sommeil et les étapes de sommeil. Cela aide à développer de meilleures habitudes de sommeil et à rester productif tout au long de la journée.

Le style de bande OPPO est également livré avec un moniteur de fréquence cardiaque optique intégré qui surveille votre fréquence cardiaque 24 heures sur 24. Si votre fréquence cardiaque devient trop basse ou trop élevée, la montre intelligente vibre pour vous avertir de l’irrégularité. Cette fonction pratique est un excellent complément pendant vos entraînements pour mesurer la fréquence cardiaque pendant l’exercice et éviter le surentraînement. Wow! C’est trop cool

Surveillance intelligente de l’exercice –

Le style de bande OPPO est livré avec 12 modes d’entraînement basés sur des sports populaires tels que la course en plein air, la course en salle, la course à brûler les graisses, la marche en plein air, le cyclisme en plein air, le cyclisme en salle, l’elliptique, l’aviron, le cricket, le badminton, la natation et le yoga.

Ce qui a attiré notre attention, c’est le mode Fat Burn, il vous aide à courir plus efficacement en fournissant des conseils en temps réel pour surveiller et évaluer l’efficacité avec laquelle votre corps brûle les graisses. De l’enregistrement de votre fréquence cardiaque à la durée de l’activité et aux calories brûlées, le style de bande OPPO peut même vous aider à suivre vos progrès et à enregistrer les améliorations.

D’autres caractéristiques importantes incluent l’enregistrement quotidien de l’activité qui montre l’activité de la journée dans les bars, le mode natation qui enregistre les tours, les calories brûlées et, plus important encore, il est livré avec la résistance à l’eau 5ATM jusqu’à 50 mètres. Cela ne s’arrête pas là, le style de bande enverra également des rappels Get-Up pour prévenir les maladies physiques causées par des modes de vie sédentaires et maintenir un meilleur état physique.

Choisissez votre style –

Le style de bande OPPO est disponible en deux variantes de couleur noir et vanille. La version Band Style dispose également d’un design de boucle en métal lui donnant un look plus chic et premium.



Vous avez également la possibilité de choisir entre 40 types de cadrans de montre afin que vous soyez prêt pour toutes les occasions avec le style de bande OPPO. L’écran est doté d’un écran couleur AMOLED de 2,79 cm (1,1 po) fabriqué avec un verre à surface incurvée 2,5D résistant aux rayures.

Le style de bande OPPO peut rester allumé pendant 12 jours avec une seule charge qui ne prend que 1,5 heure pour charger complètement la batterie de 100 mAh. Que vous soyez en randonnée dans la nature ou que vous entrepreniez un cours de sports d’aventure, le Band est sûr d’être votre fidèle compagnon à tout moment.

Le style de bande vous permet également de vérifier la météo le lendemain ou de vous réveiller avec une légère vibration. Nous pensons que c’est un groupe qui est conçu pour fonctionner exactement comme vous le souhaitez, qu’il s’agisse de vérifier la météo pour votre course le lendemain ou de vous réveiller en douceur sans vous donner envie d’appuyer sur ce bouton de répétition.

Attendez, ce n’est toujours pas fait. Le Band Style peut également être associé à votre smartphone en téléchargeant simplement l’application HeyTap Health. Cela vous permet également de recevoir des appels et des messages entrants, des notifications et de contrôler la lecture de votre musique parmi diverses autres fonctionnalités notables.

Que vous soyez un passionné de fitness cherchant à suivre votre emploi du temps ou un utilisateur occasionnel qui a besoin de comprendre son cœur et ses cycles de sommeil, le style de bande OPPO a quelque chose pour tout le monde. Tout ce que vous avez à faire est de mettre la main sur un tout de suite!

Le style de bande OPPO est au prix de 2990 INR et est un appareil spécial d’Amazon. L’appareil est déjà en vente à partir du 8 mars et pendant une semaine, vous pouvez l’acheter en ligne sur Amazon au prix de lancement de 2799 INR. Pour rendre l’affaire plus excitante, OPPO propose une remise groupée sous laquelle le style de bande OPPO sera disponible pour 2499 INR avec l’OPPO F19Pro + 5G ou l’OPPO F19 Pro. Assurez-vous de ne pas manquer l’accessoire de santé le plus élégant de 2021. Obtenez votre style de bande OPPO dès maintenant et soyez prêt à #ActivateYourHealth avec style.

Ceci est un article en partenariat

