Beatars : aura-t-il la saison 3 sur Netflix ?

Netflix est la plate-forme leader dans le streaming de contenu et a des propositions très diverses dans son catalogue. Du drame, de la police, de la romance à la comédie et à l’horreur. De plus, au fil du temps, il a attiré un public plus jeune avec des dessins animés et des dessins animés autoproduits. L’un des premiers exemples a été l’adaptation du célèbre jeu vidéo Castlevania. La série a quatre saisons et ils ont récemment annoncé un spin-off. La vérité est que l’anime piétine dans le service et un autre très réussi est Les bêtes, qui vient de sortir de nouveaux épisodes. On vous dira s’il y aura enfin aussi la saison 3.

Beastars est déjà sur Netflix : y aura-t-il une saison 3 ?

Les bêtes est basé sur le manga écrit et illustré par Paru Itagaki. Il a été publié en 2016 et son succès a été immédiat. À tel point que peu de temps après, Netflix a pris la licence de la série pour la diffuser et a maintenant créé des épisodes de la saison 2. L’anime suit la vie d’un groupe d’animaux anthropomorphes et leurs aventures dans le monde moderne.

Mais rien ne sera facile. Legoshi un loup imposant souffre du meurtre d’un compagnon et maintenant il va essayer de réprimer son instinct de prédateur. Haru et Rouis sont un autre des principaux protagonistes. Alors que la livraison numéro 2 était déjà disponible au Japon, son arrivée en Amérique latine a finalement fait sensation parmi les fans. La saison est composée de 12 épisodes d’un peu plus de 20 minutes.







Maintenant, la question est : y aura-t-il une saison 3 ? La série est une production originale du studio japonais Orange, qui a également créé Godzilla: Singular Point, et Netflix a un majeur influence de son rôle de diffuseur dans ces décisions, mais il n’a pas le dernier mot. Encore l’étude n’a pas confirmé si elle continuera ou non avec l’histoire par Legoshi.

Étant donné que la saison 2 a été très intéressante pour les fans d’anime et surtout à cause de la déclaration d’amour de Legoshi pour Haru, il n’y aurait aucune raison de ne pas continuer cette incroyable série.