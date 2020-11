Busta Rhymes a reçu 300 battements de J Dilla

Lorsque de nombreux plus grands producteurs du jeu reçoivent fréquemment leurs fleurs, on a l’impression que la légendaire Dilla tombe parfois au bord du chemin dans le plus grand discours. Sûrement pas par manque de talent, remarquez – le beatmaker de Detroit était un visionnaire aussi fin que possible, faisant des vagues dans l’art de la narration instrumentale. Pourtant, il ne se sent pas aussi largement célébré par le public moderne qu’il le devrait. Heureusement, des artistes comme Busta Rhymes ont joué un rôle central dans la préservation de son héritage, y compris l’un de ses rythmes sur le crasseux ELE2 couper “Strap Yourself Down” (coproduit par Pete Rock) et parler continuellement de sa grandeur.

Leon Bennett / BET /

Dans une récente interview avec GQ, Busta a révélé qu’il avait reçu trois cents instrumentaux du regretté producteur. “J Dilla m’a laissé plus de 300 battements avant de passer”, a-t-il révélé. “Je suis extrêmement sélectif avec qui je les donne, c’est pourquoi je ne les ai donnés à personne sauf à Raekwon et c’était pour Seulement construit 4 Linx cubain, deuxième partie. Je pense qu’il a environ quatre joints Dilla sur ce projet. “Trois en fait -” House Of The Flying Daggers “,” Ason Jones “et” 10 Bricks “.

“J’ai toujours essayé de représenter et de défendre l’héritage du regretté grand J Dilla, à travers tous mes albums”, poursuit Busta, qui a particulièrement travaillé avec Dilla en 2002. Ce n’est plus sûr. “Tu sais ce que je dis? Je pense que le seul album sur lequel je ne les avais probablement pas était De retour sur mes conneries. Je suis un grand fan de Dilla, je pense que Dilla est probablement parmi les trois meilleurs producteurs au monde. Pour moi, mes trois meilleurs producteurs préférés sont Dr. Dre, Q-Tip et J Dilla. “

Êtes-vous d’accord avec l’évaluation de Busta Rhymes? Si tel est le cas, assurez-vous de parler de vos collaborations préférées avec Dilla et Busta dans les commentaires ci-dessous. Reposez en paix à J. Dilla, dont la présence confiante derrière les conseils d’administration est toujours la bienvenue sur un disque.