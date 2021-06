C’est ainsi que Chino Darin et Úrsula Corberó se sont rencontrés

Avec son rôle de Tokyo dans Le vol d’argent, Úrsula Corberó est devenue l’une des actrices espagnoles les plus recherchées de l’industrie. Déterminée, forte et sûre d’elle sont quelques-unes des qualités qu’elle a montrées pendant le strip, mais en dehors de cela, en plus de ces caractéristiques, elle s’est aussi montrée comme une vraie romantique, surtout si son partenaire, le Darin chinois, il s’agit.

Úrsula Corberó et Chino Darin forment un couple sur deux rives. Photo : (Getty)



Même si dans Le vol d’argent Le personnage de Corberó a une liaison avec Río (Miguel Herrán), qui l’a impliquée dans des rumeurs de rencontres avec sa co-vedette, la star espagnole a toujours montré que son cœur n’a qu’un seul propriétaire et est le Darin chinois. A travers les réseaux sociaux, les deux artistes gardent un profil bas, mais malgré tout, ils ont tendance à faire des dédicaces pleines d’amour et de tendresse.

Cependant, ce couple a une petite mésaventure : la distance. Alors qu’elle se consolidait avec Le vol d’argentSurtout l’année dernière en filmant la dernière saison, il est resté longtemps à Buenos Aires avec sa famille, d’où il est originaire. Malgré tout, malgré toutes les chances contre eux, ils se fréquentent déjà depuis cinq ans et, de Spoiler, nous vous raconterons comment ils se sont rencontrés.

Ursula et El Chino à Londres. Photo : (@chinodarin)



C’était en 2015 quand ils ont tous les deux assisté à un essayage de costumes pour la série Ambassade, ce qui a conduit le jeune Darin à s’installer en Espagne pendant six mois. D’après ce qu’il a lui-même dit, lorsqu’il a entendu le rire de celui qui deviendrait plus tard son partenaire, il a été choqué et, en fait, c’est ce qui a complètement changé sa vie : « Je suis arrivé en Espagne en pensant que ce ne serait que six mois, avec deux projets et j’avais des démangeaisons, mais ensuite c’est arrivé avec rsula et tout a changé pour moi», a avoué le Darin chinois Dans une interview.

El Chino et Ursula à l’ambassade. Photo : (Antenne 3)



Même si, une fois le tournage de La Embajada terminé, le fils de Ricardo Darin a été contraint de retourner en Argentine, alors un amour sur deux rives a commencé. Cependant, ils ont trouvé un moyen d’aller de l’avant et, de plus, pendant la pandémie de 2020, ils ont vécu ensemble pendant plusieurs mois à Buenos Aires jusqu’à ce que Corberó doive retourner en Espagne pour filmer la dernière édition de Le vol d’argent.

Aujourd’hui, cette relation florissante est à son meilleur : tous deux sont installés dans leur département à Madrid. Quant à rsula, elle attend la première de la série qui l’a lancée à la renommée mondiale et, de son côté, le Darin chinois se prépare à produire un nouveau long métrage.