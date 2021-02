Ford a créé le premier prototype de « voiture volante » et voulait le vendre à tout le monde, mais son rêve s’est terminé par un accident

Henry Ford a également échoué lamentablement. Après le Ford Model T, le fondateur nord-américain a voulu reproduire le succès avec un projet encore plus ambitieux: le Ford Flivver, une « voiture volante » pour les masses. Ce que son modèle T était pour les véhicules de l’époque, le Flivver devait devenir ce véhicule volant individuel qui allait révolutionner la façon dont nous nous déplaçons. La presse de l’époque l’appelait «la voiture volante de Ford», le «modèle T de l’air». Les attentes étaient élevées et son propre nom, dérivé d’un jeu de mots pour désigner une «voiture bon marché», expliquait clairement son objectif de démocratiser les voitures volantes.

« Souvenez-vous de mes paroles: nous aurons une combinaison d’avion et de voiture. Vous pouvez rire, mais cela viendra », s’écria Ford. Plus de 70 ans plus tard, les voitures volantes ne sont toujours pas une réalité, mais le pionnier de l’automobile l’a déjà essayée à son époque. Une tentative désastreuse qui a entraîné la mort de la seule personne qui ait jamais volé dans le Flivver. « L’un des pires avions que j’ai pu piloter », comme l’a décrit le pilote lui-même. C’est l’histoire du Flivver, le projet qui a fini par amener Ford à quitter l’industrie aéronautique.

Le rêve d’Henry Ford: un avion monoplace dans chaque garage

Pour son 63e anniversaire, Henry Ford a présenté le Ford Flivver. Une histoire qui a pris fin deux ans plus tard, en 1928, avec l’accident de Harry J. Brooks, le conducteur de 25 ans chargé de tester le véhicule. La relation de Henry Ford avec Brooks était étroite et son décès lui a causé un choc profond, au point d’abandonner non seulement le projet Flivver, mais également toutes les autres activités aéronautiques de Ford.

L’origine de Ford dans le secteur de l’aviation remonte à 1924, date à laquelle ils ont acheté la Stout Metal Airplane Company. Les premières années ont été couronnées de succès, avec la construction du Ford Tri-Motor et l’arrivée au Pôle Sud financées par eux. Mais Henry Ford avait des projets plus ambitieux. S’ils avaient réussi à amener une voiture à chaque personne, pourquoi pas aussi un avion dans chaque garage?

Le Flivver à pratiquer était un avion monoplace. Bien que l’intention était de reproduire le succès de la Model T et que tous les Américains avaient une de ces « voitures volantes » dans leur garage, les ressources qui y allaient n’étaient pas aussi généreuses. Otto Koppen était l’ingénieur qui a dirigé le prototype, une monoplace dont le fuselage était en acier allié et où les ailes étaient recouvertes de bois avec du tissu.

En tout, ils avaient un petit avion monoplace de 4,72 m et il avait une envergure d’environ 6,63 mètres. La première version avait un moteur trois cylindres de 35 ch, mais il a ensuite été rétrogradé à deux cylindres en magnésium. Son poids léger était d’environ 227 kg à vide. Une taille et un poids très éloignés des avions de l’époque et même des chiffres réduits pour les avions du moment, mais avec la capacité d’atteindre jusqu’à 140 km / h.

Les premiers essais en vol ont eu lieu en 1928. Brooks voulait établir un nouveau record de distance pour les avions légers, mais à mi-chemin entre Detroit et Miami, il a dû s’arrêter. Des mois plus tard, un nouveau test a été effectué en Floride et une distance record de 930 miles a été atteinte. Le test fut un succès, mais ce jour-là, Brooks repart pour un court voyage à Miami. Et il n’a pas été entendu pendant quelques heures. Quelque chose s’était mal passé et le Flivver a été découvert submergé dans l’eau, au large de Melbourne, en Floride.

Au départ, on pensait que la cause de l’accident était moteur, mais lorsqu’ils ont analysé l’épave, les ingénieurs ont découvert que le câble du gouvernail s’était cassé, laissant le pilote hors de contrôle.

Le plan de Henry Ford était de continuer avec le Flivver malgré l’accident, du moins c’était ce qu’il avait assuré aux journalistes à l’époque. Ford a continué dans l’industrie pendant quelques années, aidant à construire le B-24 pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il n’a plus jamais entrepris de projet sérieux dans ce domaine. Harold Hicks, l’ingénieur en chef de Ford dans les années 1920, a expliqué à l’Associated Press que Ford a été profondément affecté par la mort du pilote et son idée d’un avion monoplace a cessé de le convaincre.

Sous la division Stout Metal et non sous la marque Ford, il y a eu plusieurs tentatives. En 1931 avec l’Air Flivver et en 1936 avec le modèle biplace 15-P, mais ce dernier prototype s’est également écrasé lors des essais en vol et n’a jamais été produit. Aujourd’hui, une réplique du Ford Flivver peut être vue au EAA Aviation Museum dans le Wisconsin.

