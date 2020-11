Will Smith’s Ex-Wife: Qui est Sheree Zampino?

Sheree Zampino est surtout connue pour son mariage avec la célébrité Will Smith. Le couple s’est marié de 1992 à 1995 et ils partagent un fils, Trey, né en 1992.

Zampino a rejoint la deuxième épouse de Smith, Jada Pinkett-Smith, et sa fille de 20 ans, Willow Smith, le 24 novembre de leur émission Facebook Watch, Table rouge, pour partager certains des plats de vacances préférés de la famille recomposée.

Bien que la famille Smith soit sous les projecteurs depuis des décennies, nous souhaitons en savoir plus sur l’ex-femme de Will Smith et leur relation.

Qui est l’ex-femme de Will Smith, Sheree Zampino?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Sheree et comment elle s’intègre dans la famille Smith.

Elle dit que son mariage avec Will Smith a pris fin parce qu’ils étaient trop jeunes.

“Notre mariage a pris fin parce que nous étions si jeunes”, a-t-elle dit.

“Nous avions le même âge que notre fils en ce moment. C’est juste beaucoup de responsabilités. Le mariage n’est pas facile, surtout à cet âge”, a-t-elle ajouté.

“Will devenait de plus en plus grand avec sa carrière. Je devenais de plus en plus petit. Je n’avais juste, je n’avais pas les outils. Nous n’avions pas les outils pour le faire fonctionner. Je suis parti parce que j’étais malheureux. C’est vraiment aussi simple que cela », a-t-elle ajouté.

Elle et Will sont toujours de bons amis.

Ils sont des pros de la coparentalité de leur fils, Trey.

“Nos enfants ne se réfèrent pas les uns aux autres – et quand je dis trois enfants, je parle de Willow et Jaden – ils ne se désignent pas comme demi-frère et demi-sœur”, a déclaré Sheree.

«Ce concept leur est tellement étranger. Ce sont des frères et sœurs. Période.”

Jada Pinkett-Smith et Sheree ne s’entendaient pas au début.

Dans le premier épisode de Discussion sur la table rouge, Sheree et Jada ont parlé de leur relation difficile lorsque Will Smith divorçait Sheree pour être avec Jada.

«Tu as décroché le téléphone et je n’étais pas vraiment respectueux», se souvient Sheree. «Trey est à la maison, alors j’appelle pour parler à Trey, mais j’ai dû passer par toi pour le rejoindre. Tu as répondu au téléphone ,” Elle a commencé.

«Alors tu me fais savoir, ‘Je n’apprécie pas vraiment ton ton.’ Je me suis dit: «Je m’en fiche». Et vous m’avez raccroché. J’ai rappelé et il m’est arrivé de dire, citation: «B-h, vous habitez dans la maison, j’ai choisi», a-t-elle poursuivi.

Jada a continué en disant comment Will “l’a laissée avoir” et lui a dit d’être respectueux envers la mère de son fils.

Elle a compris et a même dit maintenant qu’elle ne réalisait pas les difficultés que le couple traversait pour essayer de travailler jusqu’à la fin de leur mariage.

Sheree a également dit: “La prochaine fois que je t’ai vu, c’était dans le hall de ma maison. Tu as pris l’initiative de faire les choses correctement.”

«Et la seule chose que je dirai à votre sujet, vous diriez toujours: ‘Ree, je m’excuse.’ Vous l’avez toujours possédé. Merci pour cela », a-t-elle ajouté.

Elle s’est remariée à Terrell Fletcher en 2007.

Sheree et Terrell Fletcher se sont mariés en 2007 après s’être rencontrés lors d’un match des Chargers de San Diego par l’intermédiaire d’un ami commun en décembre 2002.

Cependant, le joueur de football avait des problèmes d’engagement, alors le couple l’a arrêté.

Après un an de séparation, ils ont été réunis lorsque Terrell a fini par être à la même conférence de l’église à laquelle elle était conférencière.

Peu de temps après, il a proposé … à nouveau. Le couple est resté marié jusqu’à ce qu’ils demandent le divorce, invoquant des différences irréconciliables en 2014.

Après avoir demandé le divorce, Sheree a tweeté: “Criez à toutes les âmes solitaires que Dieu vous voit et vous n’êtes JAMAIS seul! Tout mon amour pour vous.”

Elle est apparue dans une émission de télé réalité Hollywood Exes.

L’émission de télé-réalité VH1 a été créée en juin 2012 et a relaté la vie d’ex de célèbres stars d’Hollywood. Will est également apparu dans l’émission avec elle.

Elle a applaudi Alexis Arquette quand elle a affirmé que Will Smith était gay.

La défunte actrice transgenre Alexis Arquette (sœur de David et Patricia Arquette) a affirmé que Will Smith était en fait un homosexuel dans le placard et que son mariage avec Sheree n’avait pas fonctionné parce qu’elle l’avait surpris au lit avec un autre homme.

“Bonjour, c’est Sheree Fletcher, et je me sens juste obligé de parler de certaines choses qui ont été dans les médias. Alexis Arquette, soyons clairs, je ne te connais pas et tu ne me connais pas … ” dit-elle.

«Donc, pour vous, prétendre avoir des informations de première main sur les raisons pour lesquelles mon mariage n’a pas fonctionné est complètement hors de propos et je dois vous vérifier», a-t-elle poursuivi.

“Non seulement c’est hors ligne [but] ce n’est absolument pas vrai et je suis offensé et blessé que quelqu’un soit si malveillant, imprudent et destructeur et utilise un mensonge et un mensonge pour prouver un point. Je ne sais pas ce que tu essayais de faire, recruter, sortir, je ne sais pas [and] ce n’est pas mon problème », finit-elle.

La relation de Sheree Fletcher avec la famille Smith est plus forte que jamais.

Elle fête même les vacances avec eux!

Sur l’epsiode du 24 novembre Discussion sur la table rouge Sherree, Willow et Jada se rassemblent tous ensemble dans la cuisine pour préparer certains de leurs plats préférés de Thanksgiving, et la famille Smith ne peut s’empêcher de se réjouir de la qualité d’un cuisinier Sheree.

«Nous passons des vacances ensemble et Miss Ree nous relie ici! S’exclama Jada dans un extrait de l’épisode.

“Je suis tellement excité. Je saute juste de joie en ce moment!”, A ajouté Willow.

Molly Given est une écrivaine vivant à Philadelphie et amoureuse de tout ce qui concerne le mystère et la magie dans la vie. Quand elle n’écrit pas ses doigts, on la trouve en train de planifier sa prochaine aventure dans une nouvelle partie du monde.