‘Bridgerton’: Julie Andrews a dit ceci à propos de son personnage Lady Whistledown

Julie Andrews divertit le public depuis plus d’un demi-siècle, avec des rôles emblématiques dans des films bien-aimés tels que Le son de la musique et Mary Poppins. Elle a eu une renaissance de carrière avec des films tels que Le journal d’une princesse, et maintenant, elle est prête pour son dernier rôle qui sera sûrement un succès.

Shonda Rhimes est de retour avec un spectacle très différent

La dernière série de Shonda Rhimes, showrunner superstar Bridgerton première sur Netflix le jour de Noël et représente un grand changement pour le L’anatomie de Grey producteur. En 2017, Rhimes a signé un accord pluriannuel exclusif avec le géant du streaming pour produire plusieurs nouvelles émissions.

Rhimes n’a pas regardé en arrière, comme elle l’a expliqué au Hollywood Reporter dans un article de couverture d’octobre 2020. «J’avais l’impression de mourir», a-t-elle déclaré à propos de son travail dans la télévision sur réseau. «Comme si j’avais poussé le même ballon sur la même colline exactement de la même manière depuis très longtemps.»

Bridgerton est la première série de Rhimes à sortir dans le cadre de son contrat Netflix, et elle diffère de tout projet qu’elle a jamais réalisé auparavant. L’émission emmène les téléspectateurs dans la vie de la haute société au début du XIXe siècle en Angleterre et suit les histoires d’une famille. Ce n’est pas le drame de la première période de Rhimes, cependant: elle a produit l’éphémère Roméo et Juliette retombées Toujours étoilé en 2017.

Julie Andrews est la narratrice de ‘Bridgerton’

Bridgerton a un grand casting avec des acteurs britanniques tels que Phoebe Dynevor, Jonathan Bailey et Lorraine Ashbourne. Pour Andrews, Bridgerton marque la première entrée du chanteur à Shondaland.

Bien qu’il ait un rôle central dans l’histoire, Andrews n’apparaît pas du tout dans la série. Elle joue Lady Whistledown, la série Une fille bavarde– un narrateur qui aime regarder les événements de la vie des Bridgerton se dérouler.

Dans une interview avec Parade, Andrews a décrit l’émission comme «scandaleuse et romantique, vive d’esprit, avec beaucoup d’amitiés, des familles trouvant leur chemin et des mères protégeant leurs filles – vous pouvez imaginer toute l’intrigue.

«C’est glamour, [and] comment vit l’autre moitié? » elle a continué. «Je pense que tout cela fait partie des histoires que nous avons aimées depuis notre enfance, vraiment.

Julie Andrews n’a pas mâché ses mots sur son personnage de « Bridgerton »

Andrews a appelé son personnage Lady Whistledown «un écrivain de potins mystérieux et plutôt acéré du jour. Elle a fait référence à la toute première ligne de son personnage, qui est « Quelque chose comme, ‘De toutes les salopes, humaines ou non, il n’y en a pas de pire que le chroniqueur de potins.' »

Elle a ensuite décrit Lady Whistledown comme «un tartare et un peu une femme coquine». Et même si elle n’apparaît à aucun moment à l’écran, Lady Whistledown est au cœur du drame. Elle a le thé sur tout le monde dans la série et, en tant que telle, fait avancer l’histoire elle-même.

«Je le guide de temps en temps, le tord, le pointe dans une direction ou une autre», a déclaré Andrews à propos du rôle de son personnage dans l’histoire. «Je peux faire ou défaire n’importe qui, semble-t-il, si je le souhaite.