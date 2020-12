Attack on Titan Chapitre 136 pour se concentrer sur la guerre finale des Titan, date de sortie révélée

Attack on Titan manga prend une longue pause entre deux chapitres. Les amateurs de mangas attendent maintenant avec impatience la sortie d’Attack on Titan Chapter 136. Lisez la suite pour savoir ce que vous pouvez voir dans le chapitre imminent.

Plus important encore, Attack on Titan Chapter 136 ne sortira pas avant janvier. Le chapitre imminent va être génial et assez intéressant, ce que les fans peuvent deviner après avoir lu le chapitre 135 sur divers sites Web.

Attack on Titan Chapitre 136 se poursuivra avec la dernière guerre des Titans qui a déjà commencé plus tôt. Cela révélera plus de Titans. Il y a une grande possibilité pour Zeke et Eren de figurer dans le prochain chapitre d’Attack on Titan.

Le précédent chapitre 135 d’Attack on Titan couvrait une petite partie de la bataille majeure que les fans s’attendaient à voir apparaître pendant une bonne période. Par conséquent, nous pouvons dire que le chapitre 136 présentera la bataille en détail. Il est également possible pour Attack on Titan Chapter 137 de continuer à présenter la bataille.

D’un autre côté, les aficionados du manga peuvent être étonnés de voir plusieurs tours et rebondissements dans Attack on Titan Chapitre 136. Certains d’entre eux sont même sortis de la bataille pour être en sécurité. Micky a rapporté que Levi pouvait à peine bouger avec sa blessure à la jambe, tandis qu’un Titan aux longues langues emmenait Armin.

Les spoilers pour Attack on Titan Chapter 136 devraient sortir le 4 janvier 2021. Actuellement, il est assez tôt pour prédire ce qui peut être vu dans le chapitre imminent car les spoilers ne sont pas encore sortis.

Attack on Titan Chapter 136 est susceptible de sortir le samedi 9 janvier 2021. Vous pouvez le lire sur les sites et plateformes officiels de VIZ media, MangaPlus et Shonen Jump. Mais il vous est suggéré d’attendre la sortie officielle de la version anglaise d’Attack on Titan Chapter 136. Restez à l’écoute de 45Secondes.fr pour obtenir les dernières mises à jour sur le chapitre imminent.

Attack on Titan Chapter 136 date de sortie officielle, 9 janvier (heure du Japon) pic.twitter.com/WksdQ62srF – Attaque sur Titan Wiki (@AoTWiki) 8 décembre 2020

