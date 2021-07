Qui est la petite amie de Drake ? Détails sur Johanna Leia et son fils Amari Bailey

« Certified Lover Boy » Drake pourrait avoir une nouvelle petite amie Johanna Leia après avoir été repéré lors d’un rendez-vous somptueux au Dodger Stadium de Los Angeles.

Il semble que le rappeur de Toronto ait réservé le stade vide pour lui-même et selon la rumeur, sa petite amie Johanna Edelburg, la mère de la star du basket-ball du lycée Amari Bailey.

Bien que les photos de drones du couple profitant d’un dîner pour deux dans l’arène vide semblent un peu gênantes, ces deux-là pourraient en fait faire une belle paire !

Qui est la petite amie de Drake, la mère d’Amari Bailey, Johanna Edelburg ?

Edelburg, qui s’appelle Johanna Leia sur Instagram, est plus discrète que les ex de Drake, dont Rihanna et Jennifer Lopez, mais si leur relation continue, elle pourrait devenir une star.

Johanna Edelburg est la maman d’Amari Bailey.

Edelburg est mère de deux enfants, Amari Bailey, 17 ans, et d’une fille de 7 ans, Savannah.

Bailey, un commis de l’UCLA, est un gardien de tir à Sierra Canyon High et joue aux côtés du fils aîné de LeBron James, LeBron « Bronny » James Jr.

Étant donné que Drake et James sont des amis proches et siègent régulièrement sur le terrain lors de matchs de basket-ball, c’est probablement ainsi qu’il a rencontré Edelburg.

Edelburg partage régulièrement des images d’elle assise à côté du court lors des matchs de son fils, ainsi que des messages d’éloges et de soutien à Bailey.

Edelburg a joué dans « Bringing Up Ballers ».

Dans sa biographie Instagram, Edelburg se décrit comme une entrepreneure et publie régulièrement des photos de mannequins issues de partenariats avec des marques.

Mais ses près de 200 000 abonnés viennent peut-être de son passage à «Bringing Up Ballers», une série à vie sur les mamans de basket-ball de Chicago. Dans l’émission, Edelburg travaillait toujours comme agent immobilier avant de devenir célèbre en ligne.

L’émission a duré une saison en 2017 et depuis lors, Edelburg et sa famille ont quitté Chicago pour la Californie.

Drake et Edelburg ont été aperçus ensemble pour la première fois en juin 2021.

Edelburg a illuminé les réseaux sociaux lorsqu’elle a été aperçue assise sur le terrain lors des matchs de basket de son fils aux côtés de Drake et Michael B. Jordan.

Bien que beaucoup d’yeux soient rivés sur Drake et Jordan, la mère de soutien a gardé son attention sur le jeu, il n’est donc pas clair s’il y a eu des moments PDA entre le couple présumé.

Drake est proche d’Amari Bailey.

Drake, qui a son propre fils avec Sophie Brussaux, s’intègre peut-être déjà assez facilement dans le rôle de beau-père.

Drake et Bailey ont publié plusieurs Instagram qui traînent ensemble.

Dans une vidéo partagée par Bailey, on peut même voir Drake se pencher pour offrir ce qui ressemble à des conseils alors que Bailey quitte le terrain après un match.

Compte tenu du temps que la mère célibataire dévouée de Bailey passe à soutenir son fils, Drake devra continuer à montrer de l’amour à Bailey pour gagner Edelburg !

