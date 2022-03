Channing Tatum réagit à l’amour de Kristen Bell pour l’émission ‘Magic Mike’ : ‘Sorry Dax’

Kristen Bell est une grande fan de l’émission « Magic Mike Live », et Channing Tatum est totalement flatté, même si cela rend les choses un peu gênantes entre lui et son mari, l’acteur Dax Shepard.

Lors d’une apparition sur « The Ellen DeGeneres Show » en février, Bell a déclaré qu’elle et certaines co-stars avaient assisté à une émission de « Magic Mike Love » lors du tournage d’un film à Londres. La star de « Veronica Mars » a donné à la performance une critique élogieuse.

« J’étais hésitant au début, (parce que) je ne pensais pas que ce serait mon ambiance. Et je vais vous dire, c’était l’une des meilleures nuits de ma vie, je veux dire là-haut avec mes enfants et mon mariage. Je me sentais électrique », a-t-elle dit, ajoutant que la série n’est pas « ce que vous pensez qu’elle est ».

Lorsque Tatum, qui joue dans le nouveau film « The Lost City » avec Sandra Bullock, s’est arrêté cette semaine à « The Ellen DeGeneres Show » pour discuter du troisième volet de la série de films « Magic Mike », DeGeneres n’a pas pu résister à lui demander ce il a pensé à l’amour de Bell pour le spectacle en direct.

« Kristen Bell a dit qu’elle était allée à Magic Mike à Londres, a dit que c’était le plus beau jour de sa vie, mieux que le jour de son mariage », a déclaré l’animatrice de talk-show à Tatum.

« Je viens de voir (ça) et je lui dois un coup de téléphone et juste un merci (parce que) c’était la chose la plus adorable. Je connais très bien Dax, donc je dois probablement m’excuser pour Dax. Ouais, désolé Dax », a répondu Tatum.

Tatum a créé et réalisé le spectacle en direct, mais n’y apparaît pas. Une version similaire du spectacle est jouée à Las Vegas. En 2016, des artistes de la série sont apparus dans « The Ellen DeGeneres Show » pour montrer certains de leurs mouvements dramatiques.

Au cours de sa conversation avec DeGeneres, Tatum a également partagé quelques détails sur le troisième film « Magic Mike », qu’il s’est mis en forme pour filmer. Il a également dit qu’il était assez choqué que la série se soit étendue à une émission en direct, une émission de téléréalité et plus encore, l’appelant « le petit moteur qui pourrait ».

« Si tu étais venu voir moi-même à 18 ans quand je me déshabillais, et que quelqu’un du futur m’a dit ‘Tu vas posséder un club de strip-tease un jour.’ J’aurais dit : ‘Oui, ça pourrait être vrai si je réussis' », a-t-il déclaré.

« Mais si vous m’aviez dit la route dans laquelle j’allais posséder des clubs de strip-tease et toutes les choses qui allaient se produire avant et pendant, je ne l’aurais jamais fait depuis un million d’années (vous ai cru) », a-t-il poursuivi.

