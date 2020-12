«The Mandalorian»: qui est le père de Baby Yoda?

The Child, amoureusement connu sous le nom de Baby Yoda, a dominé le hit Disney + The Mandalorian depuis la première de l’émission en 2019. Certains fans sont encore plus intéressés par le petit gars vert que par le Mandalorian lui-même. Et l’une des forces motrices de la série télévisée a révélé davantage sur The Child, y compris son vrai nom.

Même si la finale de la saison 2 a été diffusée, nous ne savons toujours pas grand-chose des origines de The Child. Des questions persistent: d’où vient-il? Et, plus précisément, de qui venait-il? Des spoilers peuvent vous attendre.

Baby Yoda est la plus grande sensation Star Wars depuis un moment

Le créateur de «The Mandalorian» John Favreau est le cerveau derrière Baby Yoda | FREDERIC J.BROWN / AFP via Getty Images

Depuis que le Mandalorian a trouvé The Child à la fin du premier épisode, Baby Yoda est devenu un phénomène. Presque personne n’a prédit cette tournure des événements, mais quand il est apparu, des millions d’âmes ont crié: « Awww! » Disney était tellement déterminé à garder ce personnage secret qu’il s’est privé d’une manne de merchandising à Noël dernier.

Le débat sur Baby Yoda a surgi immédiatement, non seulement sur d’où il venait, mais aussi sur comment l’appeler. Certains fans ont insisté sur le fait qu’il ne devrait pas s’appeler «Baby Yoda» parce qu’il ne pouvait pas être une jeune version du maître Jedi que les fans connaissaient et aimaient. Pourtant, le nom est resté même après que l’émission a révélé que son vrai nom est Grogu.

À la fin de la première saison, «Mando», comme le personnage principal est venu à être connu, a entrepris de réunir l’enfant avec son propre genre. Certains téléspectateurs ont supposé que cela signifiait le ramener sur sa propre planète, où nous rencontrerions d’autres membres de l’espèce de Yoda. Il s’est avéré que son propre genre signifiait Jedi. Luke Skywalker a pris la garde de Grogu après un adieu émotionnel avec Mando.

Yoda pourrait-il être le père de l’enfant?

Bien que certains fans aient affirmé que l’enfant ne devrait pas s’appeler «Baby Yoda», cela n’empêche pas Yoda d’être le bébé papa de Grogu. Screen Rant dit que c’est l’une des principales théories qui circulent actuellement. Alors si Yoda est le père, qui serait la mère de Baby Yoda?

Ce serait Yaddle, un membre du Conseil Jedi vu dans La menace fantôme. Elle est facile à manquer si vous ne la cherchez pas activement. Le site officiel de Star Wars donne cette brève biographie: «Le calme Yaddle était membre de la même espèce mystérieuse que le vénéré Maître Jedi Yoda. Yaddle siégeait au Conseil Jedi avec son petit utilisateur de Force à la peau verte. Au moment de la guerre des clones, elle ne faisait plus partie du Conseil.

Alors, cela signifie-t-il que Yoda et Yaddle étaient un objet? Cela pourrait être difficile à concilier pour les fans qui détestent que Rey soit la petite-fille de l’empereur Palpatine, mais des choses étranges se sont produites. Cependant, comme le souligne Screen Rant, Moff Gideon a poursuivi Grogu sans relâche, et sa relation avec Yoda pourrait en être une bonne raison.

Quand Baby Yoda reviendra-t-il?

Donc, la question évidente maintenant est, quand allons-nous revoir Grogu exactement? Va-t-il réapparaître dans The Mandalorian, ou la série reviendra-t-elle à se concentrer sur le personnage principal? D’une part, il pourrait être désastreux pour la série de perdre le personnage bien-aimé. D’un autre côté, peut-être que Grogu pourrait mieux s’intégrer dans l’une des autres émissions Star Wars que Disney développe.

Si oui, lequel? Disney en a pas moins de 10 en développement. Sera-ce l’un des Mandalorian retombées, ou pourraient-ils encore donner à l’enfant son propre spectacle? Cela peut sembler une portée, mais étant donné le succès de la marchandise Grogu, Disney sera sûrement réticent à laisser cet argent sur la table.