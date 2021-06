L’équipe de créateurs de conjuration avec le directeur de spirale pour la franchise LaLaurie Mansion

Une nouvelle franchise d’horreur basée sur le célèbre Manoir LaLaurie est en travaux. Les frères Chad et Carey Hayes, qui ont écrit La conjuration et a engendré l’une des franchises d’horreur les plus réussies de l’histoire, produisent le projet. De plus, Darren Lynn Bousman, directeur de quatre Vu films, y compris celui de cette année Spirale : Du Livre de Saw, a été choisi pour réaliser le premier film de la série proposée.

Chad et Carey Hayes ont écrit le scénario du premier film basé sur le manoir LaLaurie dans la maison actuelle de la Nouvelle-Orléans. Ceci, malgré le fait que la maison soit fermée au public depuis 1932. Le plan est de filmer également des parties du film dans la maison. Le premier film de la franchise potentielle se déroulera de nos jours, bien que les détails spécifiques de l’intrigue restent secrets. Darren Lynn Bousman avait ceci à dire à ce sujet dans une déclaration.

« Rejoindre ce projet est un rêve devenu réalité pour moi. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai été obsédé par le paranormal. Quiconque étudie le surnaturel connaît les légendes et les traditions du manoir LaLaurie. C’est le Saint Graal de ces types de environnements. Récemment, j’ai été autorisé à accéder à la maison et j’ai pu y rester avec les frères Hayes. Il n’y a aucun moyen d’articuler mes 72 heures à l’intérieur de ces murs. La maison vous consume. Son histoire vous paralyse. Les frères Hayes ont fabriqué un récit tellement émouvant, plein de suspense et effrayant que j’ai hâte de présenter au monde cet endroit incroyable. »

Le manoir LaLaurie est considéré comme l’un des endroits les plus hantés au monde. La maison a été rendue tristement célèbre par Madame LaLaurie, une mondaine de la Nouvelle-Orléans qui y a vécu dans les années 1800. Il s’avère que LaLaurie était un tueur en série qui a non seulement assassiné, mais aussi torturé, un certain nombre d’esclaves à la maison. Un incendie de maison en 1834 a exposé ses crimes de grizzly au monde. Cependant, elle a fui la ville pour ne plus jamais être revue. LaLaurie n’a jamais été arrêtée et n’a jamais eu à faire face aux conséquences de ses crimes. Elle était auparavant jouée par Kathy Bates sur Histoire d’horreur américaine : Coven. Les frères Hayes avaient ceci à dire.

« Non seulement Darren est un réalisateur incroyablement créatif, mais il sait aussi comment construire une franchise. Nous sommes ravis de l’avoir sur celui-ci, et nous avons hâte de voir ce qu’il apportera à l’écran. »

Pour le moment, aucun studio ou service de streaming n’est rattaché. Cependant, il est dit que l’intérêt est élevé car cela représente une franchise possible avec un potentiel important. Aucun membre de la distribution n’a encore été annoncé, mais le casting serait en cours au moment où nous parlons.

L’équipe derrière cette franchise LaLaurie Mansion est formidable. La conjuration l’univers, qui a débuté en 2013, approche rapidement les 2 milliards de dollars au box-office mondial grâce à la dernière entrée, La conjuration : le diable m’a fait le faire. Quant à Darren Lynn Bousman, il a réalisé Scie II, Scie III et Saw IV, ainsi que Spirale. Il est en grande partie responsable de la transformation de cette série en un monstre d’horreur d’un milliard de dollars qu’elle est devenue. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

Sujets: LaLaurie Mansion