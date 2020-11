Bow Wow appelle les rappeurs plus âgés pour ne pas accepter que ce soit fini

Bow Wow existe depuis quelques décennies maintenant. Mais il n’a que 33 ans, alors nous supposons qu’il est autorisé à retirer la carte d’âge et à appeler les vieilles têtes pour être des haineux déconnectés, ce qu’il vient de faire.

«Certains de ces gars plus âgés commencent à ressembler à des haineux. Vous ne posez pas pour comprendre la musique mais félicitons ces jeunes artistes pour s’être frayé un chemin. Certaines de vos vieilles têtes doivent accepter que ce soit fini et trouver une nouvelle façon de continuer sur votre héritage. Ne semble pas bon sur votre CV. Je suis tout pour ce qui se passe. J’adore ce que font ces jeunes brothaz! Continuez comme ça, vous êtes maintenant! Et l’avenir de cette entreprise. Ne laissez personne vous dire le contraire, « tapa Bow.