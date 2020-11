Bryson Tiller taquine la nouvelle musique à venir « bientôt »

Bryson Tiller a fait allusion à une nouvelle musique à venir sur son Instagram.

Bryson Tiller a fait allusion à de la nouvelle musique sur son histoire Instagram, vendredi, avec la simple légende « bientôt » et une image vague. Isaac Brekken / Si l’on peut prendre «bientôt» au pied de la lettre, l’artiste terminera 2020 avec quelques mois bien remplis. En octobre, célébrant les cinq ans de son premier album, TRAPSOUL, Tiller a sorti une version de luxe du projet ainsi qu’un nouvel album intitulé Anniversaire. Le nouvel album comprenait un single très attendu, « Outta Time » avec Drake. Avant sa sortie, les fans ont pu obtenir un extrait de la chanson qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. « Vous savez, lui et moi nous envoyons toujours des idées ou autre chose. Je suis allé au studio, je lui ai joué des trucs. Il m’a joué des trucs. J’étais censé être sur More Life. terrible espace mental. Je ne pouvais vraiment pas livrer le couplet approprié de Bryson Tiller pour un album de Drake », a déclaré Tiller à propos de la collaboration. «Je me suis assis dessus pendant un moment et je me suis en quelque sorte retrouvé au même endroit que lorsque nous avons commencé à collaborer … Je ne veux même pas venir sur cette chanson si je ne la ressens pas vraiment, » il ajouta. Soyez à l’affût de la nouvelle musique de Tiller. [Via]