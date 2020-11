SM révèle sa vision de «l’univers de la culture SM» et comment il se connecte à travers leurs artistes

Précédemment, divertissement SM fondateur Lee Soo Man a révélé ce nouveau groupe de filles aespa était le premier projet de la Univers de la culture SM (SMCU). Ce nouveau concept d’univers a finalement répondu aux questions des fans concernant les liens intéressants qu’ils ont trouvés tout au long des retours des différents artistes SM.

PDG de SM Lee Sung Soo a récemment tenu un discours d’ouverture au festival mondial des startups COMEUP 2020 pour parler en détail de la nouvelle histoire de l’univers ainsi que de ce à quoi s’attendre de SM dans un proche avenir.

Il a déclaré, «Notre scénario n’est plus une seule équipe, mais un scénario universel partagé par tous nos artistes.»

Super Juniorde Siwon a également assisté à la SEMAINE DES ENTREPRENEURS CHINOIS CORÉE-MONDIALE 2020 pour parler de la vision et des valeurs de SM Entertainment.

Au cours de sa conférence, il a mentionné que Super Junior était capable de continuer à relever de nouveaux défis même après 16 ans depuis ses débuts, grâce au soutien total de Lee Soo Man. «Il y a quelque chose que Lee Soo Man nous dit depuis longtemps. C’est l’importance de la technologie de la culture.

Basé sur cette «technologie culturelle», SM a créé le premier contenu en ligne payant au monde appelé «Beyond LIVE», et a exécuté ce concept à travers des concerts. «Beyond LIVE» ajoute une technologie supérieure qui ne pourrait pas être expérimentée dans les performances hors ligne telles que la RA, l’interaction numérique, les illustrations, etc. En diffusant le concert en direct dans le monde entier, les fans peuvent profiter de la performance sans aucune restriction spatiale et physique.

En ce qui concerne SMCU, « SMCU n’est pas simplement une histoire qui est interprétée comme un symbole ou une métaphore, mais à travers des contenus de narration qui incluent des personnages attrayants et des histoires à travers la musique des artistes. »

Ils ont révélé que aespa a été le début de ce projet de scénario et se poursuivra à travers les autres artistes tels que EXO, velours rouge, NCT, etc.

Siwon a conclu son discours en demandant à chacun de continuer à soutenir et à montrer son intérêt pour le nouveau contenu SM. «SM présente une vision du futur divertissement depuis 25 ans. Veuillez continuer à montrer votre intérêt pour SM Entertainment, qui dirigera la promotion de la K-Pop dans le monde entier grâce à nos contenus «made by SM». »

Lee Soo Man a également prononcé un discours à la 1st Forum mondial de l’industrie culturelle et a révélé qu’il était un pas de plus vers le futur monde du divertissement grâce à aespa et à la SMCU.

Maintenant, je suis un pas de plus vers le futur monde du divertissement. Cette année encore, à travers le nouveau groupe de filles aespa, j’ai réalisé SMCU, la vision du futur monde du divertissement, et comme avant, plus récent, innovant et plus encore. Je voudrais demander plus d’intérêt pour le futur monde du divertissement que SM et moi continuerons de créer, et pour plus de soutien à l’industrie culturelle, qui est la principale compétitivité de la Corée. En tant que producteur, j’aimerais aller au-delà de la Corée et de l’Asie vers le monde plus large, comme l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Europe, sur la base d’une musique qui a une compétitivité mondiale, et faire connaître K-POP et se développer davantage. Je demande votre soutien et votre intérêt.

⁠— Lee Soo Man