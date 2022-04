Le café au citron aide-t-il vraiment à perdre du poids ? La tendance TikTok expliquée

Désormais, les utilisateurs du site de médias sociaux ont vu apparaître sur la plate-forme du « café et citron » pour perdre du poids. Mais le mélange sans aucun doute dégoûtant vous aide-t-il vraiment à perdre du poids ?

Bien, 45secondes.fr a parlé à des nutritionnistes et à des médecins de cette tendance pour poser cette question. Voici toutes les informations que vous devez savoir sur le café au citron.

Bien que ce défi TikTok semble assez simple, il suffit de presser du citron dans votre café et de récolter soi-disant les avantages de la perte de poids, la nutritionniste Ruth Tongue ne pense pas que cela vous aidera du tout à perdre du poids.

« Il n’y a pas de propriété magique de perte de poids des citrons, ou du café d’ailleurs et combiner les deux ne conduit malheureusement pas à perdre du poids. »

« Mais cet effet est de courte durée et minime, surtout si vous ne faites pas d’exercice d’endurance. »

Cependant, en tant qu’ingrédients distincts, « les citrons et le café ont des propriétés pour la santé qui favorisent la perte de poids… Bien que les avantages soient probablement faibles », a déclaré le Dr Lee, dePharmacie en ligne Dr Fox expliqué.

Alors que les experts ont expliqué que le café au citron peut ne pas contribuer à la perte de poids, le citron et le café ont tous deux de nombreux avantages pour la santé.

Une étude de 2019, Coffee Intake and Obesity: A Meta-Analysis, a également révélé qu’une forte consommation de café avait un effet modeste sur la baisse de l’IMC et la réduction du tour de taille chez les hommes, mais les mêmes effets n’étaient pas observés chez les femmes.

Pendant ce temps, Chapman explique que les citrons « sont une riche source de vitamine C et fournissent au corps les antioxydants et minéraux essentiels nécessaires à l’immunité.