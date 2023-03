The Glory Part 2: première heure du K-drama sur Netflix

Netflix

La deuxième partie de The Glory arrive, le K-drama de Netflix qui est devenu populaire ces derniers mois. Voyez à quelle heure il sera disponible!

©NetflixThe Glory Part 2: K-drama en première sur Netflix.

Les séries coréennes sont devenues l’un des contenus préférés du public du monde entier et c’est pourquoi le service de streaming Netflix Il a un large éventail de titres dans son énorme catalogue. Bien qu’il existe des phénomènes tels que le jeu du calmar et Wow, un avocat extraordinairedans ces mois la série La gloire C’est celui qui a pris une large part des yeux du public et s’apprête à revenir avec sa partie 2.

Le K-drama est une triste histoire de vengeance qui commence avec un lycéen qui rêve de devenir architecte. Cependant, il a abandonné l’école en raison de la violence brutale de l’école. Des années plus tard, l’agresseur se marie et a une fille. Une fois que la fille est à l’école primaire, l’ancienne victime devient son professeur et c’est là que commence la vengeance envers ceux qui ont été les auteurs et les spectateurs de ses jours d’intimidation.

+ À quelle heure la partie 2 de The Glory sort-elle sur Netflix

Partie 2 de La gloire sera présenté en première sur la plateforme Netflix ce vendredi 10 mars, comme annoncé précédemment. Ce sera à 02h00 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador ; à 03h00 depuis la Colombie, le Pérou et l’Equateur ; 04 : AM du Venezuela, de la Bolivie et de Porto Rico ; 05h00 depuis l’Argentine, le Brésil et le Chili ; et à 09h00 depuis l’Espagne.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?