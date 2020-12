Galaxy S21: les images des boîtiers officiels confirment la conception de l’appareil photo

Il ne faudra pas longtemps avant que nous puissions enfin voir le Galaxy S21: Samsung devrait dévoiler son nouveau smartphone haut de gamme à la mi-janvier 2021. Il y a déjà eu de nombreuses fuites sur la conception du smartphone – maintenant des images sont apparues montrant les housses de protection officielles.

Si les photos qu’Ishan Agarwal a publiées sur Twitter sont authentiques, on peut s’attendre à une variété de coques de protection pour le Galaxy S21. Ce qui est particulièrement frappant à ce sujet, c’est que de nombreux cas semblent cacher la bosse de l’appareil photo du smartphone. Étant donné que cela, selon les rumeurs, dépasse relativement loin du boîtier, les boîtiers devraient être épais en conséquence. Vous pouvez trouver ledit tweet avec les images un peu plus bas dans cet article.

Réservation commencée aux USA

Pendant ce temps, il y a de plus en plus de preuves que Samsung vise en fait une date de sortie anticipée pour le Galaxy S21. Les utilisateurs aux États-Unis peuvent déjà réserver leurs smartphones, comme le rapporte GizmoChina. Cela signifie que les parties intéressées disposeront d’un emplacement pour la précommande dès que Samsung aura officiellement présenté l’appareil.

Cette étape peut avoir quelque chose à voir avec le Xiaomi Mi 11, qui est officiel depuis fin décembre 2020. Les utilisateurs occidentaux doivent encore attendre cet appareil; mais Samsung voudra peut-être attirer l’attention des acheteurs potentiels sur son nouveau smartphone haut de gamme en effectuant une réservation. Selon des rumeurs, la société dévoilera le Galaxy S21 au public le 14 janvier 2021.

Galaxy S21 moins cher que Galaxy S20?

À quoi ressemble le Galaxy S21 est connu depuis longtemps. Une vidéo est récemment apparue dans laquelle le smartphone peut être vu dans son intégralité. Il est assez courant qu’il n’y ait plus de secret sur la conception des nouveaux smartphones Samsung avant leur présentation. Les questions les plus passionnantes sont la vitesse de l’appareil par rapport à la concurrence – et le prix de la sortie.

Selon les rumeurs, le modèle standard au prix de lancement de seulement 850 euros pourrait même être moins cher que le prédécesseur direct Galaxy S20. Le produit phare Galaxy S21 Ultra devrait cependant coûter bien plus de 1000 euros. Samsung répondra sous peu à toutes les questions en suspens. Ensuite, nous savons également quelle est l’épaisseur des housses de protection officielles.