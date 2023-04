4 séries similaires à Perry Mason

recommandations

Aimez-vous l’émission titrée par Matthew Rhys sur HBO ? Nous avons plus d’options pour votre plaisir.

© IMDbPerry Mason.

Perry Masonla célèbre série de HBO Max, nous ramène aux années 1930, où un avocat de la défense se retrouve au milieu d’une ville corrompue et violente tout en travaillant sur des affaires qui mettent à l’épreuve ses compétences juridiques. Cette série est un excellent choix pour ceux qui recherchent un drame policier avec une intrigue passionnante et si vous voulez voir des choses similaires, nous avons la réponse.

+Série pour tous les fans de Perry Mason

Les Américains

C’est une série qui nous emmène la guerre froide, où deux espions russes se font passer pour un couple américain dans la banlieue de Washington DC Alors que les tensions montent, les deux sont obligés de concilier leurs devoirs d’espions avec leur engagement en tant que couple et parents. Cette série est un mélange passionnant de drame, d’espionnage et de tension, et l’a également à Matthieu Rhys comme protagoniste.

L’aliéniste

Il s’agit d’une série qui se déroule à New York dans les années 1890, où un groupe d’experts médico-légaux et de détectives enquête sur une série de meurtres brutaux dans la ville. Avec une intrigue passionnante et des personnages bien développés, cette série offre un aperçu fascinant des débuts de la psychologie criminelle et de la médecine légale modernes.

vrai détective

Il s’agit d’une série d’anthologies qui suit différents détectives alors qu’ils enquêtent sur une affaire de meurtre dans une ville corrompue et sombre. Avec une distribution exceptionnelle d’acteurs et une intrigue immersive, chaque saison de vrai détective raconte une histoire unique et passionnante. La première saison est un chef d’oeuvre.

Bosch

Il s’agit d’une série policière basée sur la série de romans du même nom de Michel Connelly. La série suit Harry Boschun détective de Los Angeles qui se retrouve au milieu d’affaires complexes et dangereuses alors qu’il se bat pour faire ce qui est juste dans un monde corrompu. Bosch est un excellent choix pour les fans de romans policiers.

