Plus de 100000 personnes signent une pétition pour mettre fin à la tutelle de Britney Spears

La pétition Free Britney est devenue virale après la sortie du documentaire Framing Britney Spears du New York Times.

Des milliers de personnes soutiennent Britney Spears en signant et en partageant une pétition tentant d’aider à mettre fin à sa tutelle.

La semaine dernière (5 février), Encadrement Britney Spears diffusé sur Hulu. Le documentaire du New York Times étudie la carrière de Britney dans son ensemble et comment l’une des popstars les plus emblématiques de tous les temps a été contrainte à une tutelle dans laquelle sa carrière et ses actifs sont tous contrôlés par son père, Jamie Spears. Il examine également le mouvement Free Britney et ce qu’il cherche à réaliser.

LIRE LA SUITE: Encadrement de Britney Spears: des célébrités soutiennent Free Britney après le documentaire

Maintenant, les fans du monde entier se rassemblent dans l’espoir d’aider Britney. Plus de 100000 personnes, y compris des visages célèbres tels que Jameela Jamil, ont signé et partagé une pétition Free Britney qui a été mise en place par un fan sur change.org.

Qu’est-ce que la pétition Free Britney et où puis-je signer?



Britney Spears: 100 000 personnes signent la pétition de Free Britney pour mettre fin à la tutelle. Photo: J.Merritt / pour GLAAD, Frazer Harrison /

La pétition Free Britney a été lancée par un fan de Britney Spears nommé Kody A. il y a deux ans, lorsque le hashtag ‘#FreeBritney’ a commencé à gagner du terrain en ligne. Cependant, il a récemment gagné des milliers de signatures supplémentaires grâce à la publicité fournie par le documentaire du NYT. La requête est adressée à la juge Brenda Penny de la Cour supérieure du comté de Los Angeles.

Dans la pétition, Kody explique: « Notre princesse bien-aimée de la pop, Britney Spears est sous tutelle depuis 2008. Elle en est maintenant depuis 11 longues années. Il est temps qu’elle reprenne le contrôle de sa vie et se débarrasse de tous ces manipulateurs. , contrôlant, trompant, avides d’argent et les personnes malveillantes qui sont sous elle. «

Kody ajoute ensuite: « Le but de cette pétition est de faire enquêter sur ce vaisseau C pour abus et finalement de le licencier afin que Britney puisse enfin être libre et vivre sa meilleure vie. »

Dans l’état actuel des choses, la juge Brenda Penny n’a pas répondu à la pétition, mais nous vous tiendrons au courant des mises à jour.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂