Pourrions-nous jamais extraire suffisamment de carbone de l’atmosphère pour arrêter le changement climatique?

La nature a équipé la Terre de plusieurs «éponges» géantes, ou puits de carbone, qui peuvent aider les humains à lutter contre le changement climatique. Ces éponges naturelles, ainsi que celles fabriquées par l’homme, peuvent absorber le carbone et le retirer efficacement de l’atmosphère.

Mais qu’est-ce que cet acte de science-fiction implique vraiment? Et combien cela prendra-t-il réellement – et coûtera-t-il – pour faire une différence et ralentir changement climatique ?

Sabine Fuss cherche ces réponses depuis deux ans. Économiste à Berlin, Fuss dirige un groupe de recherche au Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change et faisait partie du premier Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) – créé par les Nations Unies pour évaluer la science, les risques et les impacts de le réchauffement climatique. Après le rapport 2018 du panel et le nouvel objectif de l’Accord de Paris de maintenir le réchauffement climatique à 2,7 degrés Fahrenheit (1,5 degrés Celsius) ou moins, Fuss a été chargé de carbone les stratégies d’élimination étaient les plus prometteuses et les plus réalisables.

Le boisement et le reboisement – plantation ou replantation de forêts, respectivement – sont des puits de carbone naturels bien connus. Un grand nombre d’arbres peut séquestrer le gaz à effet de serre du dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère photosynthèse , une réaction chimique qui utilise l’énergie du soleil pour transformer le dioxyde de carbone et l’eau en sucre et en oxygène. Selon une étude de 2019 dans la revue Science , plantation 1 billion d’arbres pourrait stocker environ 225 milliards de tonnes (205 milliards de tonnes métriques) de carbone, soit environ les deux tiers du carbone rejeté par les humains dans l’atmosphère depuis le début de la révolution industrielle.

La gestion des terres agricoles est une autre approche naturelle d’élimination du carbone qui présente un risque relativement faible et qui est déjà en cours de test, selon Jane Zelikova, écologiste terrestre et scientifique en chef chez Carbon180, une organisation à but non lucratif qui préconise des stratégies d’élimination du carbone aux États-Unis.Pratiques telles que le pâturage en rotation, réduit le labourage et la rotation des cultures augmentent l’apport de carbone par la photosynthèse, et ce carbone est finalement stocké dans les tissus racinaires qui se décomposent dans le sol. La National Academy of Sciences a constaté que le stockage du carbone dans le sol était suffisant pour compenser jusqu’à 10% des émissions nettes annuelles des États-Unis – soit environ 632 millions de tonnes ( 574 millions de tonnes) de CO2 – à faible coût.

Mais l’élimination du carbone basée sur la nature, comme la plantation et la replantation de forêts, peut entrer en conflit avec d’autres objectifs politiques, comme la production alimentaire, a déclaré Fuss. À plus grande échelle, ces stratégies nécessitent beaucoup de terres, souvent des terres déjà utilisées.

C’est pourquoi des approches plus technologiques de l’élimination du carbone sont cruciales, disent-ils. Avec la capture directe de l’air et le stockage du carbone, par exemple, un processus chimique extrait le dioxyde de carbone de l’air et le lie aux filtres. Lorsque le filtre est chauffé, le CO2 peut être capté puis injecté sous terre. Il existe actuellement 15 usines de captage direct de l’air dans le monde, selon le Agence internationale de l’énergie . Il y a aussi bioénergie avec captage du carbone . Avec cette méthode, les plantes et les arbres sont cultivés, créant un puits de carbone, puis la matière organique est brûlée pour produire de la chaleur ou du carburant connu sous le nom de bioénergie. Lors de la combustion, les émissions de carbone sont captées et stockées sous terre. Une autre astuce de capture du carbone implique la minéralisation; dans ce processus, les roches se broyent pour augmenter les surfaces disponibles pour réagir chimiquement et cristalliser le CO2. Ensuite, le CO2 minéralisé est stocké sous terre.

Cependant, aucune de ces technologies n’a été mise en œuvre à grande échelle. Ils sont extrêmement coûteux , avec des estimations aussi élevées que 400 € la tonne de CO2 éliminé, et chacun nécessite encore beaucoup de recherche et de soutien avant d’être déployé. Mais les États-Unis sont un bon exemple de la façon dont un mélange de solutions d’élimination du carbone pourrait fonctionner ensemble, a déclaré Zelikova: La gestion des terres pourrait être utilisée dans le Midwest agricole; les roches basaltiques du nord-ouest du Pacifique sont idéales pour la minéralisation; et les champs pétrolifères du sud-ouest sont déjà équipés de la bonne technologie et de travailleurs qualifiés pour le stockage souterrain du carbone, a-t-elle déclaré.

En fin de compte, chaque pays devra constituer son propre portefeuille unique de stratégies d’élimination du CO2 car aucune intervention ne réussira à elle seule. « Si nous augmentions exclusivement l’un d’entre eux, ce serait un désastre », a déclaré Fuss. « Cela utiliserait beaucoup de terres ou serait d’un coût prohibitif. » Ses recherches ont montré que le boisement et le reboisement seront plus productifs dans les régions tropicales, alors que les différences de rayonnement solaire dans les latitudes plus septentrionales avec plus d’albédo (réflexion de la lumière dans l’espace) signifient que ces pays auront probablement plus de chance d’investir dans les interventions les plus technologiques. , comme la capture du carbone et l’extraction de la biomasse.

Le besoin de déployer ces solutions est imminent. Le budget carbone mondial, la quantité de CO2 que les humains peuvent émettre avant que la température mondiale n’augmente de 2,7 F (1,5 C) au-dessus des niveaux préindustriels, est d’environ 300 gigatonnes de CO2, a déclaré Fuss.

«Ces dernières années, nous avons émis 40 gigatonnes», a-t-elle déclaré. En d’autres termes, il ne reste que quelques années dans ce budget. Une étude récente dans la revue Rapports scientifiques laisse entendre qu’il serait peut-être trop tard attendre, même dans quelques années, si nous voulons atteindre l’objectif fixé dans l’Accord de Paris. Sur la base de leur modèle climatique, les auteurs prédisent que même si nous arrêtons complètement d’émettre des gaz à effet de serre, «les températures mondiales seront de 3 C [5.4 F] plus chaud et niveau de la mer 3 mètres [10 feet] plus élevés de 2500 par rapport à 1850. «Pour inverser les effets du changement climatique, 33 gigatonnes de gaz à effet de serre existants doivent être éliminées cette année et chaque année à l’avenir, ont déclaré les chercheurs.

La réalité, cependant, est que ces approches ne sont pas prêtes et qu’il n’y a pas de consensus sur la façon de les payer. Il existe un consensus parmi les scientifiques sur la prochaine étape: nous devons arrêter immédiatement de nouvelles émissions. Mais, « puisque les émissions sont intégrées dans notre vie quotidienne et nos infrastructures », a déclaré Fuss, « [carbon] l’enlèvement vient plus au premier plan. «

