Après la séparation de Matt Damon et Winona Ryder, il a décidé de ne sortir qu’avec des «  civils  »

Matt Damon et Winona Ryder ont été liés à plusieurs personnes célèbres au fil des ans. Mais saviez-vous qu’ils sont sortis ensemble?

C’est vrai! Le couple remonte à la fin des années 90 / au début des années 90, mais comme de nombreuses relations avec des célébrités, la leur n’a pas duré très longtemps. Bien que les deux aient continué à être amis après leur rupture, il s’avère que Ryder a été la toute dernière célébrité avec laquelle Damon ait jamais été impliqué, car il a continué à ne fréquenter que des «civils» après leur séparation.

Winona Ryder et Matt Damon | LUCY NICHOLSON / AFP via Getty Images

À l’intérieur de la relation de Matt Damon et Winona Ryder

Damon et Ryder ont été introduits pour la première fois en 1997 par Gwyneth Paltrow, qui, à l’époque, était de bons amis avec Winona et sortait également avec le meilleur ami de Matt, Ben Affleck.

Les deux se sont immédiatement entendus et ont commencé à sortir ensemble peu de temps après leur rencontre. Au début, la relation du couple est passée sous le radar de tout le monde car beaucoup étaient convaincus que Damon était en relation avec le sien. Chasse de bonne volonté co-vedette Minnie Driver.

Mais peu de temps après que l’acteur ait révélé à Oprah Winfrey qu’il était célibataire au début de 1998, Ryder et lui ont fait leurs débuts sur le tapis rouge lors de la soirée pré-Oscar d’Harvey Weinstein en mars 1998.

Matt Damon et Winona Ryder | Collection Jim Smeal / Ron Galella via Getty Images

Deux ans plus tard, ils ont assisté aux 2000 Golden Globes, où Damon a été nominé pour son travail dans Le talentueux M. Ripley aux côtés de Gwyneth Paltrow.

Malheureusement, la relation du couple n’a pas duré très longtemps après cela car, au printemps 2000, ils se sont séparés.

La force motrice de leur rupture était peut-être davantage l’intérêt de Matt Damon à sortir avec des «civils»

En 2004, Damon a parlé de sa rupture avec Ryder tout en ayant une discussion franche avec le magazine Playboy.

Bien que le Sauver le soldat Ryan l’acteur a dit que lui et le Beetlejuice star avait une «excellente relation», a-t-il expliqué que leur romance «s’était terminée pour des raisons beaucoup plus piétonnes que, disons, une orgie folle au Four Seasons au cours de laquelle mes sentiments étaient blessés parce que Richard Gere était trop intéressé par elle.

Damon a également laissé entendre que son intérêt pour les rencontres avec des «civils» aurait pu aussi avoir joué un rôle dans son appel à quitter Ryder.

« Je ne pense pas que je pourrais tomber amoureux d’une célébrité en ce moment, parce que cela signifierait changer mon style de vie, et j’aime que mon style de vie me semble normal la plupart du temps », a-t-il déclaré à la sortie.

Mais malgré que les choses ne se passent pas entre eux, Damon et Ryder n’ont eu que de bonnes choses à se dire dans les années qui ont suivi leur rupture.

Tout en traitant de l’incident de vol à l’étalage de Ryder en 2001 avec Playboy, Damon a exprimé sa douleur face à la manière dont la presse la traitait, notant que son ex est «une femme formidable».

Quant à Ryder, elle a dit Livre noir magazine en 2009, «Matt ne pouvait pas être un gars plus grand et plus gentil. J’ai vraiment de la chance d’être en bons termes avec lui.

Qui sortent avec Matt Damon et Winona Ryder maintenant?

Après leur histoire d’amour, Damon est allé à la rencontre d’une «civile» argentine, Luciana Bozán Barroso, qu’il a rencontrée lors du tournage du film Collé a vous à Miami en 2003.

Après avoir fréquenté pendant deux ans, le couple s’est fiancé en septembre 2005 et s’est marié lors d’une cérémonie civile privée au Manhattan Marriage Bureau trois mois plus tard.

Aujourd’hui, Damon et Barroso sont toujours mariés et ont trois filles ensemble: Isabella, Gia Zavala et Stella. Barroso a également une fille d’un précédent mariage, que Damon considère comme la sienne.

Pendant ce temps, Ryder est actuellement en relation avec l’entrepreneur Scott Mackinlay, avec qui elle sort depuis 2011.

Bien que les choses semblent bien se passer pour les deux, il semble peu probable qu’ils se marient de sitôt.

En 2016, l’acteur a déclaré à Net-a-Porter L’édition qu’elle hésite assez à promouvoir Mackinlay de petit ami à mari, expliquant que le mariage ne l’intéresse pas.

«Je suis un monogame en série», a déclaré Ryder. «Mais le mariage? Je ne sais pas. Je préfère ne jamais avoir été mariée que d’avoir divorcé plusieurs fois. Non pas qu’il y ait quelque chose qui cloche dans le divorce, mais je ne pense pas que je pourrais le faire si c’était une possibilité. Quand tes parents sont follement amoureux depuis 45 ans, tes standards sont vraiment élevés. Mais je suis heureux avec quelqu’un depuis un bon moment maintenant.