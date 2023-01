Ce clip des années 90 réunit Jackie et Kelso maintenant mariés

Netflix a publié un clip d’Ashton Kutcher et Mila Kunis revenant en tant que Kelso et Jackie pour That ’90s Show.

Un nouveau clip de Ce spectacle des années 90 mettant en vedette deux stars de retour de la série originale a été publié lors des débuts de l’émission sur Netflix. Servir de suivi à Ce spectacle des années 70, la série ramène Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp dans le rôle de Red et Kitty Forman aux côtés d’un nouveau casting plus jeune. Il y a aussi des apparitions spéciales d’autres personnages classiques, tels que Michael Kelso (Ashton Kutcher) et Jacky (Mila Kunis), comme vous pouvez le voir dans le nouveau clip tweeté par Netflix ci-dessous.





Dans le clip, la petite-fille de Red et Kitty, Leia (Callie Haverda), présente son nouvel ami Jay Kelso (Mace Coronel) à Red, qui n’est clairement pas ravi de voir un autre Kelso dans la maison. Cela prépare le terrain pour que le père Michael vienne avec sa mère Jackie, car les deux tourtereaux de longue date forment maintenant un couple marié … même s’il ne s’agit pas de leur premier mariage, ce qui montre que certaines choses ne changent jamais.

De nombreuses autres stars reviennent également pour le nouveau spectacle. En plus de Kutcher et Kunis, les autres membres de la distribution incluent Topher Grace dans Eric, Laura Prepon dans Donna, Wilmer Valderrama dans Fez, Tommy Chong dans Leo et Don Stark dans Bob. Hyde de Danny Masterson n’est pas inclus en raison des accusations criminelles réelles portées contre l’acteur.





Que s’est-il passé avec Jackie et Fez ?

Dans Ce spectacle des années 70, Jackie et Kelso étaient vraiment un couple récurrent, mais ils semblaient avoir terminé à la fin de la série. Après que Jackie ait passé du temps à sortir avec Hyde, la série s’est terminée avec sa poursuite d’une romance florissante avec Fès. Mais depuis la fin des années 1970, Jackie et Kelso se sont retrouvés ensemble, se mariant et ayant un fils qui fait partie du nouveau gang.

Alors, que s’est-il passé avec Fès ? Cela est également abordé dans le spectacle. Travaillant maintenant dans un salon, Fès reçoit la visite de Kitty, à quel point il explique où cette relation s’est effondrée. Comme le révèle Fez, Jackie n’a jamais vraiment quitté Michael, revenant finalement à son ancien amant et laissant Fez derrière elle.

« Nous étions ⁣⁣⁣ au Hedonism Resort en Jamaïque, et je l’ai attrapée au téléphone un soir avec Michael… elle m’a laissé là-bas », a déclaré Fez.

Ce spectacle des années 90 est maintenant en streaming sur Netflix. Pour un autre aperçu, vous pouvez regarder la bande-annonce officielle ci-dessous.