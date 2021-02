La mission de réapprovisionnement de la NASA se prépare pour le lancement de samedi vers la station spatiale

La NASA et Northrop Grumman s’apprêtent à lancer un Capsule cargo Cygnus plein de recherches et de fournitures à la Station spatiale internationale (ISS) le samedi 20 février.

Le vol décollera du Pad 09A à Installation de vol de Wallops en Virginie au cours d’une fenêtre prévue de cinq minutes qui s’ouvre à 12 h 36 HNE (17 h 36 GMT).

Une fusée Antares à deux étages, d’une hauteur de 42,5 mètres, transportera le vaisseau spatial Cygnus en orbite, entamant un voyage de deux jours vers l’ISS. Une fois arrivé à la station spatiale, Cygnus accostera à l’avant-poste orbital à l’aide du bras robotique de la station.

En rapport: Découvrez de superbes photos de lancement d’Antares et de Cygnus NG-13!

Le vaisseau spatial Cygnus et la fusée Antares sont construits par Northrop Grumman, qui est l’une des deux sociétés qui livrent actuellement des marchandises à l’ISS pour la NASA. (SpaceX est l’autre.) Le duo s’est déployé sur la rampe de lancement le 17 février avant le lancement prévu de samedi.

La mission, désignée NG-15, est le 14e lancement de ravitaillement opérationnel pour la station spatiale par Northrop Grumman et ses prédécesseurs, Orbital Sciences et Orbital ATK, dans le cadre de son contrat de services de réapprovisionnement commercial avec la NASA.

Northrop Grumman poursuit sa tradition de nommer le vaisseau spatial Cygnus après une personne qui a apporté des contributions clés aux vols spatiaux habités. Dans ce cas, le vaisseau spatial argenté est nommé le SS Katherine Johnson , d’après le regretté mathématicien dont les calculs ont permis à John Glen d’orbiter autour de la Terre il y a 59 ans.

Les cargos transportent des fournitures et de la nourriture essentielles pour les astronautes de la station spatiale, mais aussi de nombreuses recherches. Au cours de cette mission, Cygnus livrera environ 8 200 livres. (3700 kilogrammes) d’expériences scientifiques, de fournitures et de matériel pour l’équipage de l’Expédition 64 de la station spatiale.

Le vaisseau spatial transportera également 30 cubesats dans le cadre d’un programme de sensibilisation des étudiants pour Autorité de vol spatial commercial de Virginie qu’il déploiera peu de temps après son lancement.

En règle générale, les navires de charge restent attachés à la station pendant un mois ou deux, ce qui permet à l’équipage de les remplir soit avec des marchandises pour retourner sur Terre Cygnus, avec poubelle brûler lorsque le vaisseau spatial rentre dans l’atmosphère.

Un certain nombre d’enquêtes de recherche, dont une étude qui examinera force musculaire chez les vers , un qui examinera l’impression de rétines artificielles à base de protéines dans l’espace, un autre qui testera un nouvel ordinateur spatial , et beaucoup plus.

L’astronaute japonais et membre d’équipage de l’Expédition 64, Soichi Noguchi, utilisera le bras robotique de la station pour attraper le Cygnus, avec l’aide du coéquipier de la NASA Mike Hopkins. Mission Control à Houston supervisera ensuite l’installation de l’engin spatial sur le port orienté vers la Terre du module Unity de la station.

Cygnus restera attaché à la station pendant environ deux mois avant d’effectuer une rentrée destructrice dans l’atmosphère terrestre.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.