Andrés Calamaro et Julio Iglesias créent ensemble une chanson: « Bohemio » | 45S

Le rock et la ballade sont des genres qui vont de pair, et voici encore les preuves: la rencontre de deux idoles des deux sexes pour laisser place à une création musicale historique pour les fans de ces chanteurs.

Andrés Calamaro et Julio Iglesias se sont associés pour collaborer sur une nouvelle chanson intitulée «Bohemio». L’écouter est un plaisir musical profond et authentique, possible dans la générosité de la légende castillane, l’amour et le respect de ce métier.

Cette collaboration aboutit à une ballade qui se marie très bien avec la voix de Calamaro et les arrangements d’Iglesias. La musique se déroule selon le clip vidéo, qui nous montre une ville sombre pendant que nous regardons des animations des deux chanteurs tandis que la tonalité musicale fait son travail, projetant ainsi un panorama à l’auditeur et au spectateur comme son nom l’indique: bohème.

La version duo est désormais disponible sur toutes les plateformes numériques avec Julio Iglesias de « bohémien», Chanson qui a donné le titre à son album de 2013, le Gardel Award du meilleur album rock. Le clip vidéo d’animation est réalisé par Diego Salpurido qui joue beaucoup avec de nombreux éléments du film noir.