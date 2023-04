Chris Pratt craignait que le film Super Mario Bros. ne soit terrible

Le film Super Mario Bros. semblait se diriger vers une course difficile grâce à la réaction initiale tiède des critiques, mais ce week-end, le film basé sur le jeu Nintendo a balayé les prévisions du box-office pour devenir l’un des films les plus rentables de l’année après seulement 5 jours de sortie et décrochez le titre du plus grand week-end d’ouverture d’un film d’animation. Cependant, une personne qui avait des doutes sur la tournure du film était Mario lui-même, Chris Pratt.





Suite à l’énorme vague de réactions négatives en ligne à son casting dans le rôle emblématique, Pratt a récemment avoué qu’avant de voir le film fini, il avait de sérieux doutes sur la façon dont cela allait se passer. Tout en discutant du film avec ET, le Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 La star a admis qu’il était l’un de ceux qui avaient de réelles craintes quant à l’apparence du film une fois tout assemblé. Ces inquiétudes ont rapidement disparu après avoir vu une projection du film. Il a dit:

«Il y avait eu beaucoup de réactions négatives et les gens parlaient du casting. Et j’étais comme, « Oh, mec. J’espère que c’est bon. Et puis c’est tellement bon. C’était juste un tel soulagement. J’étais aussi nerveux que tout le monde à l’idée que ça allait se gâter et j’étais reconnaissant que ce ne soit pas le cas.





Le film Super Mario Bros. a brisé le box-office de Pâques.

Les premières prédictions pour Le film Super Mario Bros. a suggéré que le film se débrouillerait plutôt bien à ses débuts et parviendrait certainement à prendre la première place au box-office. Après seulement quelques jours de sortie et avant le week-end, il était clair que la sortie sur grand écran du personnage emblématique du jeu vidéo allait non seulement être un succès, mais l’un des plus grands succès animés de tous les temps.

Actuellement, le film se dirige rapidement vers un brut mondial de 400 millions de dollars, ce qui le place à une distance touchante de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, qui se trouve actuellement au sommet du palmarès du box-office de 2023. Il ne fait aucun doute que d’ici la semaine prochaine Le film Super Mario Bros. aura dépassé la première offre de Marvel Studios de la phase 5 du MCU. Il reste à voir à quel point le brut du film ira dans les semaines à venir.

Bien qu’aucun autre plan de Mario n’ait été confirmé, il est peu probable que la franchise se termine avec ce seul film. Il y a beaucoup d’idées et de rumeurs qui circulent, y compris des suggestions de stars du film telles que Jack Black et Seth Rogen quant à l’endroit où leurs personnages, Bowser et Donkey Kong respectivement, pourraient aller ensuite dans leurs propres projets. Il ne faudra probablement pas longtemps avant une suite directe à Le film Super Mario Bros. est annoncé, ainsi qu’une vague de projets télévisuels et cinématographiques se déroulant dans cet univers de Mario.

Le film Super Mario Bros. est actuellement à l’affiche dans les cinémas du monde entier.