Les lettres d’amour gay écrites par le compositeur polonais Frédéric Chopin ont été délibérément mal traduites par les historiens pour dissimuler sa sexualité, a affirmé un journaliste musical.

Selon Le gardien, Le journaliste musical suisse Moritz Weber avait recherché des lettres écrites par Chopin pendant le lock-out plus tôt cette année quand il a découvert un «flot de déclarations d’amour destinées aux hommes».

Ses découvertes ont été explorées dans l’émission de radio de deux heures Les hommes de Chopin, diffusé sur la chaîne artistique de la chaîne suisse SRF, et Weber a insisté sur le fait que certains écrits du compositeur devaient avoir été intentionnellement mal traduits.

Dans une lettre, Chopin a déclaré que les rumeurs sur ses amours étaient un «manteau pour des sentiments cachés», et son écriture fait également allusion à un intérêt pour le «chalet» ou la recherche de relations sexuelles dans les toilettes publiques.

Dans une lettre à un ami d’école, il a écrit: «Vous n’aimez pas être embrassé. Permettez-moi de le faire aujourd’hui. Vous devez payer pour le sale rêve que j’ai fait de vous la nuit dernière.

Il y a 22 lettres enregistrées de Chopin au même ami, Tytus Woyciechowski, et il les a souvent commencées par «ma vie la plus chère» et a signé: «Donnez-moi un baiser, très cher amant.»

Mais le biographe anglo-canadien Alan Walker a insisté dans son livre de 2018 Fryderyk Chopin: une vie et des temps que les lettres d’amour homoérotiques écrites par Chopin étaient le résultat d’une «confusion psychologique», et a ajouté que Woyciechowski était un «ami intime».

La lettre d’amour gay de Chopin a été modifiée pour suggérer qu’il s’agissait d’une femme.

Dans une lettre de 1829 à Woyciechowski, Chopin écrivit: «Mon idéal, que je sers fidèlement, […] à qui je rêve.

Cependant, une traduction des lettres publiées par l’Institut Fryderyk Chopin à Varsovie, Pologne, décrit son «idéal» en tant que femme, malgré la lettre originale utilisant la version masculine du nom polonais.

Un porte-parole de l’institut a pris la parole dans l’émission de radio et a admis qu’il n’y avait aucune preuve réelle que Chopin avait eu des relations avec des femmes, seulement des rumeurs et des récits de membres de la famille.

Le traducteur de la lettre de 1829 a dit Le gardien: «C’était un romantique qui ne faisait définitivement aucune distinction entre les hommes et les femmes dans ses expressions d ‘« amour ». Mais dire qu’il y a une sorte de conspiration derrière les lettres «manquantes» dans les différentes éditions critiques est absurde.

«L’institut est en effet une organisation politiquement conservatrice, mais je n’ai trouvé aucune bowdlerisation dans l’édition polonaise, ni aucune« correction »de mes notes sur des passages concernant la sexualité de Chopin.

Que le montage de la vie amoureuse de Chopin soit intentionnel ou non, Weber a déclaré qu’il espère que faire la lumière sur sa sexualité aidera les gens à mieux comprendre sa musique.

Dans une lettre de Woyciechowski, Chopin écrit: «Je confie au piano ce que j’ai parfois envie de te dire.

Weber a ajouté: «Le fait que Chopin ait dû cacher une partie de son identité pendant longtemps, comme il l’écrit lui-même dans ses lettres, aurait laissé une marque sur sa personnalité et son art.

«La musique lui a permis de s’exprimer pleinement, car la musique pour piano a l’avantage de ne contenir aucun mot.»