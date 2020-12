Mon, mon, quelle toile emmêlée ces célébrités tissent.

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher pendant la plus grande partie des années 2000, vous êtes probablement familier avec le fait que Brad Pitt a tristement trompé sa femme d’alors, Jennifer Aniston, avec son Monsieur et Madame smith co-star, Angelina Jolie.

Le couple a fait ses débuts officiels sur le tapis rouge en décembre 2006 lors de la première du film de Jolie, Le bon berger, et sont restés ensemble pendant près d’une décennie, jusqu’à ce qu’Angelina Jolie demande le divorce en 2016.

Maintenant, dans une étrange intrigue dans les affaires judiciaires éternelles dans lesquelles Johnny Depp est impliqué, il est allégué que Jolie était l’un de ses partenaires romantiques.

Angelina Jolie a-t-elle trompé Brad Pitt avec Johnny Depp?

Jetons un coup d’œil aux preuves, y compris des informations intéressantes sur le film de Depp et Jolie qu’ils tournaient ensemble alors qu’elle était encore avec Pitt.

Johnny Depp a une nouvelle affaire de diffamation contre son ex-femme, Amber Heard.

Si vous vous en souvenez, il a perdu son procès en diffamation contre The Sun plus tôt cette année. Il a poursuivi le média pour avoir prétendu qu’il était un «batteur d’épouse», et maintenant, il poursuit son ex-femme en justice pour un essai qu’elle a écrit sur les abus en 2018.

Il convient de noter qu’Amber Heard n’a pas mentionné le nom de Johnny Depp dans l’essai.

L’homme de 57 ans pirates des Caraïbes L’acteur devrait aller devant le tribunal avec Heard au début de 2021 avec un procès en diffamation de 50 millions de dollars contre son ex, cependant.

Pendant son procès, Depp est obligé de montrer «toutes les communications réactives» avec ses anciens partenaires romantiques, dont Angelina Jolie, Marion Cotillard et Kiera Knightley.

Angelina Jolie et Johnny Depp ont joué dans Le touriste ensemble en 2010.

C’est là que ça devient intéressant.

Johnny Depp et Angelina Jolie n’ont tourné qu’un seul film ensemble – Le touriste, qui a été créée en 2010.

L’article continue ci-dessous

Comme mentionné précédemment, Jolie et Pitt étaient ensemble de 2006 à 2016, ce qui signifie qu’ils étaient encore totalement un couple au moment où Jolie et Depp ont joué dans Le touriste ensemble.

Bien qu’il n’y ait eu aucune allusion évidente à une relation amoureuse entre les deux à l’époque, Depp et Jolie se sont félicités l’un de l’autre lors de leur tournée de presse pour leur film.

«Elle est une sorte de poème ambulant, Angelina», a déclaré Depp dans une interview à l’époque.

«Tu sais, c’est cette beauté parfaite. Mais en même temps, très profond, très intelligent, très rapide, très intelligent et très drôle », a-t-il ajouté. «Elle a également un sens de l’humour très pervers. Ouais, elle est très amusante.

Depp a également appelé Jolie et «enchanteresse», ajoutant qu’elle était «une renarde incroyablement belle et cultivée».

La fête de l’amour n’était cependant pas unilatérale.

Dans un extrait de Angelina: une biographie non autorisée, Angelina aurait été «amoureuse» de Depp pendant des années avant de se rencontrer finalement:

«Angie était amoureuse de l’acteur Johnny Depp, qui jouait Edward [Scissorhands], un personnage isolé avec des ciseaux pour les mains qui vit dans un grenier et tombe amoureux de la fille adolescente d’une famille de banlieue. Les thèmes du film d’aliénation et de découverte de soi parlaient à Angie angoissée. Jolie a également jailli à propos de Depp, disant qu’il était «un acteur brillant», «un gars sympa» et «tellement drôle», ajoutant que le couple ne pouvait pas s’arrêter de rire pendant le tournage ensemble.

«Il y a des images qui circulent, dont je suis surpris de ne pas avoir fait surface, de 15 à 20 bonnes minutes où nous ne pouvions pas nous arrêter de rire. Nous avons gaspillé beaucoup de films. J’ai eu beaucoup de producteurs très frustrés parce que nous ne pouvions tout simplement pas y arriver », a-t-elle révélé.

Les fans n’achètent pas les rumeurs de romance.

Les utilisateurs de Twitter se sont immédiatement rendus sur la plateforme de médias sociaux pour commenter la nouvelle selon laquelle Johnny Depp et Angelina Jolie étaient autrefois un élément, et beaucoup d’entre eux ne le croyaient pas.

«Angelina Jolie et Kiera Knightley savent-elles qu’elles sont sorties avec Johnny Depp», a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a dit: «Imaginez que vous soyez Angelina Jolie, Keira Knightley et Marion Cotillard et que vous vivez simplement votre vie et que vous devez soudainement aller au tribunal avant que Johnny Depp ne soit fou comme l’enfer.»

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.