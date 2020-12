The Good Doctor: ce qui va se passer entre Morgan et Park dans les prochains épisodes de la saison 4

Le dernier épisode de la « Le bon docteur»De 2020 a suggéré la naissance d’une relation amoureuse entre le Dr Alex Park (Will Yun Lee) et le Dr Morgan Reznick (Fiona Gubelmann). Qu’arrivera-t-il à ces personnages dans les prochains épisodes du drame médical ABC? Est-ce vraiment possible ou seront-ils simplement de bons colocataires?

Dans ‘Fault’ (4 × 05), Morgan était très intéressé par la vie personnelle de Park, qui a renoncé à retourner avec sa femme et a décidé de se séparer définitivement. Après que Reznick ait interrogé son partenaire à propos d’un perroquet en bois qu’il avait trouvé dans son placard qui appartenait à son ex-femme, Alex a décidé de se venger.

Le résident de la chirurgie est entré par effraction dans la chambre de Morgan, qui était d’ailleurs nue sous les couvertures, et lui a montré un t-shirt et des billets que le Dr Reznick a apparemment chéri, à la fin, ils brûlent tous les deux leurs biens pour dire au revoir à leurs ex-partenaires pour toujours. .

Morgan a invité Park à vivre avec elle pendant qu’il trouvait un nouvel appartement (Photo: ABC)

Bien sûr, cela a renforcé leur amitié, mais suffira-t-il à se transformer en quelque chose de romantique? Fans de « Le bon docteur«Ils le pensent, la plupart conviennent qu’ils ont vu des étincelles entre les deux personnages.

Le prochain épisode de la série mettant en vedette Freddie Highmore révélera probablement plus d’indices sur la possible romance entre Morgan et Park, ou se terminera par les illusions des fans.

QUAND REVIENDRA LA SAISON 4 «THE GOOD DOCTOR»?

« Le bon docteur«Il ne prendra que six semaines de vacances et sera de retour au début de l’année prochaine. Autrement dit, le sixième chapitre de la quatrième saison sera présenté en première le lundi 11 janvier 2021 sur le réseau américain. abc, tandis qu’en Espagne, il peut être vu par AXN.