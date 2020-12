Cyberpunk 2077 – Problème de téléchargement sur Steam, le téléchargement se fige juste – Solution

Le nouveau jeu de rôle, Cyberpunk 2077, CD Projekt RED est là et pour une fois ce n’est pas un titre « The Witcher ». Le studio rompt une tradition de longue date qui existe depuis la création du studio et établit une nouvelle franchise de jeu aux côtés du célèbre univers de Witcher.

Happy Cyberpunk 2077 version – mais pas pour les utilisateurs de Steam

Alors que les propriétaires de consoles diffusent ce média populaire depuis minuit, il y a au Façade PC depuis 1 heure un couple le matin Difficulté avec le jeu.

Comme le rapportent certains utilisateurs, il y a beaucoup Problèmes avec le téléchargement Du jeu Vapeur. Pour certains, il arrive que le téléchargement de « Cyberpunk 2077 » cesse de se charger vers la fin. le Le téléchargement s’arrête alors simplement et il se charge mort, pour ainsi dire.

Mais ne t’inquiète pas: Steam s’est déjà exprimé via les canaux officiels. Cela semble être un Problème d’affichage pour échanger dans la section « Télécharger ». La page n’affiche alors plus aucun téléchargement tant que le les données cryptées peuvent être extraites de la précharge.

Tout le monde peut être certain si vous Accédez à la page de téléchargement dans le client Steam et toi le « Activité du disque ». Si ce Décompresser terminé il y en aura quelques autres téléchargé plus de gigaoctets et puis c’est censé Commencer le jeu.

Tu as besoin de Ça Client Steam ou votre PC par conséquent ne redémarre pas. La solution ici est simplement d’attendre, aussi banal que cela puisse paraître.

Salut à tous, nous comprenons que certains d’entre vous semblent être bloqués vers la fin de votre téléchargement Cyberpunk 2077. Ceci est dû à un problème d’affichage où votre page « Télécharger » affichera 0 téléchargement pendant qu’elle est occupée à décompresser les données cryptées de votre préchargement. https://t.co/xZVWdvMhgy – Vapeur (@Steam) 10 décembre 2020

Nous vous souhaitons à tous une belle sortie, CD Projekt bonne chance avec le nouveau projet et que tout le monde s’amusera bien à la fin!

