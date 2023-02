Sam Elliott remporte le prix SAG pour sa performance de 1883

Acteur Sam Elliot a été récompensé par un Screen Actors Guild Award. Aux SAG Awards dimanche soir, Elliott a remporté le prix de la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un téléfilm ou une série limitée. Il était partant pour son rôle de Shea Brennan dans la série Paramount+ 1883une préquelle de l’émission à succès Paramount Network Yellowstone. L’acteur a déclaré lors de l’acceptation de son prix qu’il n’avait que 43 secondes pour son discours d’acceptation, ce que même SAG-AFTRA a reconnu n’était pas correct.





Elliott était confronté à une concurrence féroce. De nombreux téléspectateurs s’attendaient à ce qu’Evan Peters soit le vainqueur probable en raison de son rôle de Jeffrey Dahmer dans Netflix. Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer; Peters a récemment remporté un Golden Globe Award pour ce rôle. Les autres nominés pour la catégorie incluent Steve Carell dans le rôle d’Alan Strauss dans Le patient; Taron Egerton dans le rôle de James « Jimmy » Keane dans Oiseau noir; et Paul Walter Hauser dans le rôle de Lawrence « Larry » Hall dans Oiseau noir.

Ce serait la première victoire du SAG Award pour Elliott, mais ce n’était pas sa première nomination. Il a déjà été nominé pour la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un second rôle pour son rôle dans le film à succès Une star est née en 2019. Tous les acteurs de ce film avaient également été nominés en tant qu’ensemble. Pour le même film, Elliott a également été nominé pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Certaines de ses autres distinctions incluent des nominations aux Golden Globes pour Conagher et Filles Buffaloainsi que d’autres noms pour Filles Buffalo et Poulet Robot aux Primetime Emmy Awards.





1883 remporte un prix d’acteur pour Sam Elliott

Fans de 1883 dirais que la victoire d’Elliott est bien méritée. Dans le Yellowstone prequel, qui est créé par Taylor Sheridan, Elliott joue le rôle de Shea Brennan, et sa performance dans le rôle a contribué à faire 1883 le succès acclamé qu’il était. Comme le note le consensus pour la série chez Rotten Tomatoes, l’émission laisse les téléspectateurs désireux de « se mettre en selle pour le tour de tête de Sam Elliott ». Bien qu’il ne soit pas étranger aux westerns, Elliott a expliqué comment il avait pu s’aventurer dans de nouveaux territoires avec ce personnage, ce qui l’a amené à montrer ses qualités d’acteur de manière primée.

« Ce n’était pas un gros effort pour moi, car je connaissais tellement le genre », a récemment déclaré Elliott à Variety. « Cela dit, je suis allé dans des endroits où je n’étais jamais allé auparavant dans ce genre. Et je pense que c’est probablement parce qu’une grande partie du personnage a été intériorisée.

Vous pouvez diffuser 1883 sur Paramount+.