Tom Holland parle de sa formation sur le film « Uncharted »

D’innombrables ont été les retards rencontrés par la production et la première imminente de « Uncharted », l’une des nouvelles productions que Sony Pictures a réalisées en s’inspirant de l’une des franchises exclusives les plus appréciées de PlayStation Entertainment, une société qui a commencé à commercialiser des marches. son saut vers le cinéma et la télévision.

« Uncharted » mettra en vedette Tom Holland en tant que jeune Nathan Drake à ses débuts en tant qu’aventurier et chasseur de trésors aux côtés de son allié et mentor Sully (Mark Walberg), se préparant pour ses débuts sur grand écran en février 2022 après un an après avoir terminé son tournage.

Il serait facile d’imaginer que Holland a tiré parti de son expérience antérieure dans les séquences d’action grâce à sa participation au MCU en tant que facteur de motivation pour améliorer ses capacités et son endurance physique. Pourtant, ce serait lors d’un entretien que l’acteur a eu récemment avec GQ dans lequel il a révélé qu’il s’agissait de voir Walberg, son partenaire dans cette aventure, qui lui a servi de base à son entraînement rigoureux.

« Je l’ai vu marcher jusqu’au plateau dans son vestiaire et je me suis dit : ‘Diables, il fait deux fois ma taille.’ Et après le confinement (à cause de la pandémie), nous avons eu cinq mois de congé, et je n’ai fait que manger et m’entraîner. Quand je suis revenu sur le plateau, la première chose qu’il m’a dite était ‘Wow, quelqu’un s’est entraîné' », a déclaré Holland, qui fera bientôt ses preuves auprès des fans de la franchise.

Le premier volet de la saga « Uncharted » est sorti sur la console PlayStation 3 en 2003 sous le développement de Naughty Dog, chargé de réaliser ses trois suites et son spin off story, qui met fin à la saga (en moins pour l’instant). Interactive Adventures propose également deux versions pour la console PS Vita, qui restent toutes deux en dehors de leur chronologie principale.

Ce film réalisé par Ruben Fleischer (Gangster Squad, Venom, Zombieland) servira de préquelle à la saga de jeux vidéo acclamée, ajoutant parmi sa gamme de talents la participation de Tati Gabrielle, Sophia Ali et Antonio Banderas comme son principal méchant. « Uncharted » a une date de sortie prévue pour le 18 février 2022.