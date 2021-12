King Richard : un rêve, un projet et la confiance de toute une famille

Vénus et Serena Williams Ce sont deux des plus grands joueurs de tennis de l’histoire de ce sport. Mais si vous n’êtes pas très friands de cette discipline, vous ne connaissez peut-être pas le passé de ces jeunes femmes qui ont commencé leur carrière professionnelle étape par étape et avec beaucoup d’efforts. Une grande partie de son succès et de sa confiance en elle est due à sa famille, mais surtout à son père, qui a cru dès le premier instant qu’ils réussiraient tous les deux.

Tout ce que Richard Williams imaginé dans sa tête quand ils vivaient dans une petite maison californienne dans les années 90, c’est arrivé. Plus tard, plus tôt, les deux sœurs ont réussi à conquérir le monde entier avec leur habileté et leur talent. Et cette longue route est dépeinte dans le film le roi richard, avec nul autre que Will Smith.

L’acteur américain se met dans la peau de Richard et il le fait magistralement. En effet, sa nomination au oscar comme meilleur acteur pour cette performance. Le film est sorti dans plusieurs pays d’Amérique latine et arrivera ce jeudi en Argentine et en Colombie. Que vous habitiez ici ou non, mais que vous vouliez le voir, nous vous dirons quelle est la meilleure chose à propos de ce film.

Le film se déroule au début des années 90 dans la ville de Compton, en Californie. Les Prix Williams y vivent : Richard, Brandi, Vénus, Serena, Tunde, Isha et Lyndrea. Ils étaient très jeunes quand Richard a décidé que Vénus et Serena seraient des joueuses de tennis professionnelles. Grâce à sa foi inébranlable et à son travail incroyable, lui-même avec Brandi, leur mère, a commencé à s’entraîner et à leur apprendre tout sur le sport. Au fil du temps, les jeunes athlètes ont prouvé à tout le pays et à la planète qu’ils étaient, sans aucun doute, les meilleurs joueurs de tennis.

La chose intéressante à propos le roi richard c’est que ce n’est pas un film pour les fans ou les amateurs de sport, seulement. Ceux qui aiment les films biographiques y trouveront une très bonne option pour aller au cinéma. La sécurité de cet homme sera surprise, connaissant tous les obstacles qu’il aurait en chemin, il a réalisé ce qu’il avait prévu pour ses filles presque comme s’il avait su ce qui allait se passer. Au-delà de l’intensité et de la profondeur de Richard, en tant que père, il a fait quelque chose d’extrêmement important, qui est de transmettre à ses filles la confiance en soi et avec cela la conviction qu’elles iraient vers l’impossible. Donc c’était ça.

Sans aucun doute, un voyage extrêmement inspirant et passionnant avec un scénario de Zach Baylin, simple mais déterminé. Outre la structure narrative, les performances sont un autre point fondamental de ce film. Bien sûr, Will Smith reçoit le plus d’applaudissements, mais Saniyaa Sidney et Demi Singleton, qui incarnent respectivement Venus et Serena, offrent à leur tour des performances engagées. Ne manquez pas le grand travail de Jon Bernthal, qui s’éloigne de ses rôles violents pour incarner l’entraîneur Rick Macci, qui avec sa patience a aussi fait des athlètes devenir des stars.

Le film réalisé par Reinaldo Marcus Vert, connu pour le film Joe cloche, présente ce Jeudi 2 décembre dans les cinémas de Argentine et Colombie, alors qu’il peut déjà être vu au Mexique. Pour Espagne il faudra attendre encore un peu car le 21 janvier 2022.

