Amber Heard copie-t-elle les tenues d’audience de Johnny Depp ? Détails sur la théorie

Alors que nous entrons dans le septième jour du procès en diffamation de Johnny Depp contre son ex-femme Amber Heard, les gens ont commencé à prêter une plus grande attention à ce que Heard portait dans la salle d’audience.

Depp est en train de poursuivre Heard pour diffamation pour un éditorial de 2018 qu’elle avait écrit pour le Washington Post, dans lequel elle s’est qualifiée de victime de violence domestique.

Bien que Depp n’ait pas été nommé dans l’article, ses avocats soutiennent que ce qu’elle avait écrit avait considérablement nui à la carrière de Depp et avait été fait comme un « canular élaboré ».

Alors que de nombreux aspects du procès sont examinés, de nombreuses personnes en ligne ont commencé à remarquer la façon dont Heard s’habille et à quel point ses tenues ressemblent étrangement à celles que Depp a portées avant elle.

Amber Heard copie-t-elle les tenues d’audience de Johnny Depp ?

Un jour du procès, Heard portait un costume gris, qui ressemblait assez à un costume gris que Depp avait porté à la fin de son procès en diffamation contre la publication britannique The Sun.

Bien que cette similitude ait été considérée comme purement fortuite, il n’a pas fallu longtemps pour que d’autres événements se produisent que les gens ne pouvaient pas ignorer.

Un TikToker nommé Dani avait posté une vidéo sur son compte, dans laquelle elle soulignait qu’au cours d’une autre journée du procès, Depp s’était présenté portant une cravate Gucci spécifique, seulement pour que Heard porte la même cravate le lendemain.

« Johnny portait une abeille Gucci [tie]puis Amber portait une abeille Gucci [tie] dès le lendemain », a souligné Dani, montrant des photos de l’accessoire brodé d’abeilles.

Puis, au cours d’une autre journée du procès, Depp avait porté ses cheveux en queue de cheval, et bien que les cheveux de Heard aient été principalement coiffés lors de sa comparution devant le tribunal, elle avait choisi de porter une queue de cheval complète juste après Depp.

Cependant, de nombreuses personnes ont souligné l’un des regards les plus bizarres que Heard a copiés, et cela s’est produit après que Depp a d’abord pris la barre pour témoigner.

« Aujourd’hui, Johnny Depp a finalement pris la parole, et il a témoigné que les surnoms du couple l’un pour l’autre, qui étaient Steven pour Johnny et Slim pour Amber », a expliqué Dani dans sa vidéo, ajoutant que les surnoms « étaient en référence à Lauren Bacall et Humphrey bogart. »

Le lendemain du témoignage de Depp, expliquant leurs surnoms, Heard s’était présenté à la salle d’audience avec une coiffure qui ressemblait étrangement à celle que l’actrice Lauren Bacall avait portée.

De nombreux experts ont également pesé sur l’apparence de la salle d’audience de Heard, remarquant une différence radicale avec la robe noire conservatrice qu’elle portait lorsqu’elle a fait ses premières allégations contre Depp en 2016, selon Insider. Au lieu de cela, elle porte une série de costumes qui dégagent un sentiment de pouvoir et d’autorité.

« Pour moi, elle se présente comme une femme puissante. Les femmes puissantes peuvent être maltraitées, mais ce n’est pas le récit général. Je ne pense pas que ce soit à son avantage d’être habillée de cette façon », a déclaré le Dr Jill Huntley Taylor, experte du jury. dit Insider.

De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont trouvé ironique que Heard puisse copier les tenues d’audience de Depp, en particulier après que sa sœur aînée, Christi Dembrowski, ait témoigné que Heard avait une fois critiqué Depp pour ne pas avoir de style.

« Johnny a dit à Amber que je venais d’avoir une réunion avec Dior et qu’ils s’intéressaient à lui », a déclaré Dembrowski dans son témoignage.

« Sa réaction à cela a été qu’elle était incrédule et en quelque sorte dégoûtée parce qu’elle a dit: » Dior, pourquoi Dior voudrait-il faire affaire avec vous? Ils parlent de classe et de style et vous n’avez pas de style’. »

