Les gens remettent en question les accents du voleur, de sa femme et du canoë

Le voleur, sa femme et le canot conclu sur ITV hier soir, mais les fans se sont interrogés sur le choix des accents des acteurs utilisés tout au long de la série.

Le drame en quatre parties suit l’histoire vraie de John et Anne Darwin, interprétée par Eddie Marsan et Monica Dolan.

L’histoire scandaleuse a vu John simuler sa propre mort après avoir pris la mer dans son canoë rouge pour réclamer une assurance-vie et éviter la faillite.

Le dernier épisode de The Thief, His Wife and The Canoe a été diffusé hier soir sur ITV. 1 crédit

Après la diffusion de son dernier épisode hier soir, les fans se sont empressés de se plaindre des accents « inexacts » de Hartlepool utilisés par le duo d’acteurs.

Sur Twitter, une personne a écrit : « Je regarde The Thief, His Wife & The Canoe et je n’ai pas encore entendu un seul accent de Hartlepool….. »

Une autre personne a dit: « Qu’est-ce que c’est que les accents sur The Thief His Wife & The Canoe. Ils viennent de Hartlepool, ils ont le même accent que les Teessiders, ce qui ne ressemble en rien à ce qu’ils parlent.

«Le voleur, sa femme et un canoë, alors pourquoi ITV pense-t-il que les gens de Teesside parlent avec un accent Geordie. C’est arrivé à Hartlepool et nous n’avons PAS cet accent !!!! Insultant!!!! » écrit un troisième.

Le voleur, sa femme et le canot Le Singe avait un accent Poolie plus convaincant ! De beaux clichés de Hartlepool Headland mais c’est à l’autre bout de la ville de Seaton Canoe!

Les toilettes art déco de Seaton ont eu un aperçu mais pas assez alors voici une superbe photo d’elles par @sonyaphotoart pic.twitter.com/HB8OdLClde – timdredge1 (@timdredge1) 18 avril 2022

Cependant, certains fans ont été moins durs, l’un d’entre eux disant : « Les accents ne sont même pas si mauvais sur The Thief, His Wife et The Canoe. Bon effort sur un dialecte très niche, je pense. Je ne pourrais pas faire un accent Poolie si j’essayais.

La critique a atteint son apogée après l'écrivain de Le voleur, sa femme et le canot Chris Lang a tweeté :

« Ils sont tous deux nés près de Blackhall et au cours des cinq décennies suivantes, ils ont vécu et travaillé (pour n’en nommer que quelques-uns) à Newcastle, Chester Le Street et Durham. »

C’est des gens adorables qui sont si passionnés par leurs propres accents ! Bien sûr, John et Anne n’étaient pas de Seaton Carew, ils n’y ont déménagé qu’en 2002. Ils sont tous deux nés près de Blackhall et au cours des cinq décennies suivantes, ils ont vécu et travaillé (pour n’en nommer que quelques-uns) à Newcastle, Chester Le Street et Durham. – Chris Lang (@ChrisLangWriter) 17 avril 2022

L’histoire réelle a vu Anne mentir à ses fils, Mark et Anthony, pendant cinq ans alors que son mari vivait secrètement dans un studio à côté de leur maison.

Le couple frauduleux a décidé de quitter Seaton Carew pour Panama City, lorsque leur secret a finalement été révélé après qu’une photo d’eux posant dans une agence immobilière au Panama a fait surface en juillet 2006.

Au cours de son procès, Anne a plaidé non coupable, affirmant que son mari l’avait forcée à participer à son complot.