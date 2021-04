‘The Batman’ serait situé dans la « Earth-2 » du DCEU

Il a été révélé que la prochaine bande de Matt Reeves Protagonisée par Robert Pattinson, ‘Le Batman’ aura lieu sur la « Terre-2 » de la Univers cinématographique DC.

Bien que pour le moment peu de détails soient connus sur l’intrigue du prochain film, on sait que la version de Bruce Wayne joué par Pattinson montrera les premières années où le personnage devient une figure de justicier.







On sait également que la bande comportera la présence de Riddler (Paul Dano), qui serait le principal méchant, en plus d’autres antagonistes tels que Manchot (Colin Farrell) et Catwoman (Zoe Kravitz). le Commissaire Gordon sera interprété par (Jeffrey Wright), tandis que Alfred Pennyworth sera interprété par Andy Serkis.

Désormais, de nouvelles informations sont apparues sur le contexte dans lequel se déroulera l’action du prochain film DCEU, alors que Warner Bros. cherche à étendre le multivers, ‘The Batman’ se déroulera sur «Earth-2», bientôt accompagné par certains spectacles et films qui se dérouleront dans le même contexte et qui ne seraient pas connectés au reste du DCEU.

Pour l’instant, les fans devront attendre un peu plus longtemps pour découvrir de nouveaux détails sur « The Batman », une fois sa première prévue le 4 mars 2022.