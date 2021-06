Anthony Mackie a d’abord détesté l’idée d’être Captain America

Il a été révélé à de précédentes occasions que le chemin que le personnage de Captain America emprunterait dans le MCU n’était pas toujours tout à fait clair. Même si Steve Rogers (Chris Evans) a donné son bouclier à Sam Wilson (Anthony Mackie) dans « Avengers: Endgame », les producteurs de la franchise n’étaient pas si sûrs que Mackie serait le prochain à assumer le rôle du personnage.

En fait, Mackie lui-même assure qu’à l’époque où Marvel Studios a commencé avec le développement de « The Falcon and the Winter Soldier », il n’y avait toujours pas d’image claire de ce qui arriverait à Captain America dans la franchise. Une récente séance de questions-réponses avec la fondation SAG-AFTRA révèle que Mackie n’était initialement pas convaincue par l’idée originale de la série.

«Nous n’en avons jamais parlé lorsque l’idée du spectacle est venue. Il s’agissait plus de la suite de ce qui allait se passer avec le bouclier, si ce serait Bucky ou si ce serait Sam. Car à la fin d’Endgame, Sam n’a pas accepté le bouclier », a déclaré Mackie, qui met en avant la phrase de son personnage « On a l’impression que c’est à quelqu’un d’autre, on a l’impression que c’est le tien.

Donc, à aucun moment, il n’a été excité ou anxieux à l’idée de devenir Captain America.

Mackie assure que Kevin Feige et Nate Moore lui ont assuré qu’ils n’étaient pas sûrs de ce qui arriverait au personnage, puisque l’idée initiale était d’analyser l’archétype de Captain America et non que son personnage prendra le manteau, ce qui l’a laissé très confus à la fin de la réunion.

Mais il n’était pas excité non plus. J’ai détesté l’idée. Je pensais que ça allait être une idée terrible », confie Mackie en riant. Heureusement pour lui, le public lui donnerait tort en l’accueillant comme le nouveau porteur du manteau de Captain America. Il y a même un film en développement qui reviendra sur le personnage après les événements de « Le faucon et le soldat de l’hiver ». La série est toujours disponible dans le catalogue Disney+.