Pálpito, nouvelle série Netflix : de quoi s’agit-il et combien de chapitres compte-t-elle

Le 20 avril, le service de streaming de Netflix créé la série »Pálpito », un thriller dramatique d’origine colombienne créé par Léonard Padron. La nouvelle production semble rejoindre le format de telenovela latino-américain que Netflix utilise depuis quelques années, des projets placés dans le Top 10 de la plateforme depuis des mois.

»Pálpito » est un thriller de 10 épisodes d’une durée de 40 à 45 où nous rencontrons Simón, un homme qui cherche à se venger d’un réseau de trafic d’organes qui a assassiné sa femme. Cependant, en raison des circonstances de la vie, il finit par croiser la route de Camila, une photographe obsédée par la découverte de l’identité de sa donneuse.

Les problèmes commencent lorsque Simón commence à entrer dans le monde dangereux du trafic d’organes, mais dans sa recherche désespérée, le destin l’amène à tomber amoureux de Camila, mais tout va changer quand il découvre qu’elle est vivante grâce au cœur qui a été pris de sa femme.

La nouvelle série présente un large casting d’acteurs bien connus dans les productions latino-américaines. Michel Brunqui a participé à »Parot » et »Pasión de Gavilanes », stars comme Simón, et l’accompagne dans son histoire dramatique l’actrice Maria Fernanda Yepes, jouant Camila. De même, il a la participation de Sébastien Martinez ( » Rosario Tijeras ») comme Zacarias et Ana Lucia Dominguez (« Qui a tué Sara ? ») comme Valeria.

Jusqu’à présent, Netflix n’a pas confirmé si la série colombienne se poursuivra avec une deuxième saison, mais apparemment dans les dix chapitres de la première saison, l’histoire de Simón, Camila et Zacarias n’est pas encore terminée, il semble donc que l’histoire ait encore beaucoup à dire.

Netflix a récemment décidé de miser sur les productions colombiennes, « La Reina del Flow » et « Café con aroma de mujer » étant un succès total sur sa plateforme, accrochant des milliers de personnes à travers le monde sans perdre de son élan, depuis Même des mois après la série diffusés en avant-première, ils continuent d’être parmi les programmes les plus regardés sur le service de streaming, rivalisant même avec des productions majeures telles que »Los Bridgerton » ou »Elite ».

Si vous étiez fan de certaines des productions colombiennes susmentionnées, vous ne pouvez pas manquer » Pálpito » sur Netflix, une histoire passionnante et intrigante qui vous gardera sur le bord de votre siège à tout moment.