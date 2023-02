Qui est la nouvelle petite amie de Louis Tomlinson ? Détails sur Sofie Nyvang

Louis Tomlinson a été aperçu main dans la main avec une femme que les fans pensent être sa nouvelle petite amie.

Les cœurs se brisent dans le monde entier alors que Tomlinson est apparemment à nouveau hors du marché des rencontres après avoir été vu avec l’heureuse élue, Sofie Nyvang.

Le chanteur, dont la vie de célibataire a été de courte durée après sa séparation d’avec sa petite amie de longue date à la fin de l’année dernière, est maintenant lié à une nouvelle femme.

Qui est la nouvelle petite amie de Louis Tomlinson, Sofie Nyvang ?

Des photos de Tomlinson et Nyvang ont circulé ensemble le 16 février 2023. Les photos montrent le nouveau couple marchant en se tenant la main et des tasses de café à emporter.

Tomlinson et Nyvang ont l’air heavy-metal chic, car Tomlinson porte un t-shirt Black Sabbath délavé, et Nyvang porte un t-shirt Metallica noir, avec une manucure noire assortie.

Bien que ce soit la première et la seule fois que les deux ont été vus ensemble publiquement, les fans ont déjà commencé à spéculer sur leur relation.

Sofie Nyvang est une mannequin et influenceuse de 22 ans originaire de Copenhague, au Danemark.

Elle compte 29 500 abonnés Instagram et 6 300 abonnés TikTok – un nombre qui, nous pouvons supposer, montera en flèche une fois que les fans de One Direction auront vent de la nouvelle relation de Tomlinson.

La bio Instagram de Nyvang présente le drapeau danois et indique qu’elle est basée à Los Angeles, en Californie, tandis que sa bio TikTok indique qu’elle est originaire de Copenhague, la capitale du Danemark.

Selon son Facebook, Nyvang est née à Holte, au Danemark, en juillet 2001, faisant de son signe solaire Cancer. Le soleil de Tomlinson est en Capricorne, au cas où vous vous poseriez la question.

Donc, si vous vous demandez si leurs signes sont compatibles, lisez ici par vous-même !

Nyvang a étudié le commerce à l’université au Danemark.

Sur son profil Facebook, Nyvang déclare qu’elle a fréquenté le lycée international Niels Brock de Copenhague de 2016 à 2019.

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, elle a commencé à fréquenter la Copenhagen Business School en septembre 2020.

Elle a étudié l’administration des affaires et la gestion des services. En plus de ses études, Nyvang est également mannequin.

Nyvang est représenté par Siren Agency à Los Angeles.

Selon leur site Web, Siren Agency est une « agence de talent non exclusive à service complet basée à Los Angeles ».

Comme ils l’indiquent sur leur site Web, ils « connectent les marques et les influenceurs les plus en vogue, gèrent le contenu et développent les comptes ».

Les comptes de médias sociaux de Nyvang proposent du contenu sur le style de vie, la forme physique et la beauté, y compris une vidéo TikTok de sa routine matinale qu’elle a partagée le 29 janvier 2022.

Tomlinson et Nyvang soutiennent différents clubs de football.

Tomlinson est le copropriétaire des Doncaster Rovers, avec qui il a joué un match en février 2014.

Selon la page Facebook de Nyvang, elle est fan du Liverpool Football Club.

Les fans ont accusé Tomlinson et Nyvang de mettre en scène leurs images de paparazzi.

Avec chaque nouvelle rumeur de rencontres One Direction, des flots de fans espèrent repérer des trous dans les histoires des membres du groupe et cette dernière rumeur de rencontres n’est pas différente.

Les fans n’ont pas tardé à republier une vidéo de paparazzi montrant apparemment Tomlinson attendant seul, un café à la main, pour Nyvang et ont déterminé que cela signifiait que les deux étaient arrivés séparément à un photocall pré-arrangé avec des paparazzi.

Alors que certains fans qualifient cela de cascade de relations publiques, nous supposons que Tomlinson attendait juste à un point de rendez-vous convenu pour son rendez-vous, comme le font la plupart des gens.

Tomlinson et Nyvang sont liés de manière romantique après leur séparation d’Eleanor Calder.

La nouvelle de la nouvelle relation de Tomlinson avec Nyvang survient après l’annonce de sa rupture avec sa petite amie de longue date Eleanor Calder en janvier 2023.

Calder est un mannequin et blogueur de mode avec 3,4 millions de followers sur Instagram.

Tomlinson et Calder ont commencé à se fréquenter en 2011, pour se séparer en 2015.

Ils se sont remis ensemble en 2017, jusqu’à leur dernière séparation en janvier 2023.

Les rapports entourant leur rupture affirment que leur séparation était due au programme de tournée chargé de Tomlinson, qui l’a séparé de Calder pendant de longues périodes.

Pendant l’intervalle entre leur première rupture et leur réconciliation, Tomlinson a eu une brève aventure avec Brianna Jungwirth en 2015.

Tomlinson et Jungwirth ont eu un fils en janvier 2016.

Le fils de Tomlinson, Freddie Reign, a maintenant 7 ans. Il vit à Los Angeles avec sa mère, bien que Tomlinson reste lié à lui.

Tomlinson et Calder se sont remis ensemble en 2017, un an après la naissance de Freddie.

La nouvelle de la nouvelle relation de Tomlinson avec Nyvang a durement touché les fans de l’interprète de « Faith In The Future ».

Alors que de nombreuses fans féminines semblent ne pas soutenir la romance naissante, d’autres fans offrent des mots gentils à Nyvang sur ses publications Instagram, commentant sa beauté et mentionnant qu’elle a l’air gentille.

Un commentateur d’Instagram s’est prononcé succinctement contre la haine de Nyvang, déclarant: « Vous tous, les larries misogynes, restez loin d’elle, votre vaisseau n’est pas réel, obtenez de l’aide et arrêtez de haïr les femmes. »

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur la vie personnelle de Nyvang, elle et Tomlinson méritent un avenir heureux ensemble.

