À l’intérieur des connexions Kardashian d’Avril Lavigne et Tyga

Il y a beaucoup de couples de célébrités improbables que nous pouvons tous trouver, mais aucun n’est aussi « hein? » les uns avec les autres est probablement l’une des dernières choses auxquelles vous vous attendriez !

Mais pour certains fans, ce n’est pas tant l’improbabilité qui les fait se gratter la tête, que les histoires de rencontres du couple avec d’autres personnes, en particulier les membres du vaste clan Kardashian et Jenner.

Avril Lavigne et Tyga sont tous les deux sortis avec des frères et sœurs Jenner, et les fans de Kardashian sont un peu étonnés par leur relation.

Cela a conduit les fans de Reddit à appeler en plaisantant le couple Lavigne-Tyga – et l’univers de rencontres KarJenner lui-même – « incestueux ».

Lavigne et Tyga officialisant leur relation ont amené un fan de Kardashian à créer une hilarante « Carte de l’inceste Kardashian-Jenner ».

Le monde Kardashian a tellement d’enchevêtrements romantiques qu’il peut être presque impossible de tous les suivre. Heureusement, un fan du sous-Reddit « r / KUWTK » nous a tous couverts d’un organigramme hilarant détaillé de qui est sorti avec qui dans le clan KarJenner, récemment mis à jour pour tenir compte de la nouvelle romance de Lavigne et Tyga.

Tyga et Avril Lavigne ont rendu leur relation publique cette semaine à la Fashion Week de Paris.

Le couple avait déjà été aperçu en train d’arriver ensemble à la soirée de Leonardo DiCaprio au restaurant parisien Kùkù, mais les choses se sont vraiment réchauffées cette semaine lorsque Lavigne et Tyga ont été filmés et photographiés en train de partager un baiser passionné à l’after-party Mugler X Hunter Schafer.

Selon le magazine People, le couple est « très nouveau et très décontracté », peut-être surtout depuis que Lavigne vient de rompre ses fiançailles avec le chanteur Mod Sun il y a quelques semaines.

La relation précédente la plus célèbre et la plus infâme de Tyga était avec Kylie Jenner.

La relation de Tyga et Kylie a été controversée dès le début en raison de leur différence d’âge, mais surtout parce qu’elle semblait avoir commencé alors que Jenner n’avait que 17 ans, bien que le couple ait maintenu qu’ils n’étaient « que des amis » jusqu’au 18e anniversaire de Jenner.

On pense que Jenner et Tyga ont commencé à se fréquenter en 2014, juste après que Tyga a rompu avec le mannequin Blac Chyna, avec qui Tyga a un fils, King, 10 ans. Cela a conduit à une tristement célèbre querelle sur les réseaux sociaux entre Jenner et Blac Chyna qui est devenue encore plus étrange. lorsque Blac Chyna a commencé à sortir avec le demi-frère de Jenner, Rob Kardashian, avec qui elle a également un enfant, sa fille Dream, 6 ans.

Mais avant que tout ce gâchis ne se termine, Tyga a été brièvement marié à Jordan Craig qui a ensuite eu un petit garçon avec Tristan Thompson avant de s’associer avec Khloe Kardashian.

Bien sûr, rien de tout cela n’a grand-chose à voir avec Avril Lavigne, jusqu’à ce que vous vous souveniez qu’elle avait elle-même eu une relation avec un membre du clan KarJenner à l’époque.

Avril Lavigne est sortie avec Brody Jenner, le frère de Kylie Jenner, de 2010 à 2012.

La plupart d’entre nous l’ont probablement oublié maintenant, mais Lavigne et Jenner étaient l’un des couples de célébrités les plus en vogue des années 2010 et étaient poursuivis sans relâche par les paparazzi à l’époque, comme on le voit ci-dessous.

Brody Jenner, le fils de Caitlyn Jenner et de son ex-femme Linda Thompson, reste à l’écart des projecteurs de nos jours, mais dans les années 2000, il était considéré comme une sorte de « mauvais garçon de la télé-réalité » – un match parfait pour la « mauvaise fille » de Lavigne. « image à l’époque.

Jenner est devenu célèbre pour la première fois en tant que l’un des idoles résidents de la série télé-réalité « The Hills » de MTV en 2007, alors qu’il sortait avec la star de l’émission, Lauren Conrad. Cette même année, il a commencé à apparaître aux côtés de sa belle-mère de l’époque, Kris Jenner, de ses demi-sœurs Kim, Khloe, Kourtney et Rob Kardashian, et de ses demi-sœurs Kylie et Kendall Jenner dans « Keeping Up With The Kardashians ».

Lavigne et Jenner ont commencé à se fréquenter en 2010, juste au moment où le mandat de Brody sur « The Hills » et le mariage de Lavigne avec son premier mari, le leader de Sum 41 Deryck Whibley, touchaient à leur fin. Lavigne et Jenner ont rompu deux ans plus tard en 2012, prétendument parce que Jenner en avait assez d’être dans l’ombre de Lavigne en tant que « plus un ».

Lavigne a ensuite commencé à sortir avec le leader de Nickelback, Chad Kroeger, peu après sa séparation avec Jenner, et les deux se sont mariés en 2013, divorçant deux ans plus tard.

Les fans ne peuvent s’empêcher de rire à propos de deux des ex du clan KarJenner qui s’associent maintenant.

Reddit était plein de blagues sur le couple improbable, d’autant plus que Lavigne et Tyga ne sont même pas les seuls à se chevaucher au sein du clan massif. « Mon Dieu », a écrit un utilisateur après avoir consulté la « carte de l’inceste Kardashian-Jenner », « est-ce à quoi ressemblent les petites villes? »

Histoires liées de YourTango :

D’autres ont identifié encore plus de connexions que le créateur de la carte avait manquées, comme le fait que Travis Barker est le batteur d’Avril et aussi le mari de Kourtney Kardashian. Le vaste réseau de connexions a laissé certaines personnes bouche bée, comme un utilisateur de Reddit qui a plaisanté en disant que tout cela leur donnait l’impression que « je suis juste fou ».

En fin de compte, il n’y a rien de fâcheux entre Lavigne et Tyga, bien sûr, et chaque fois que deux personnes peuvent trouver l’amour, c’est une bonne chose (enfin, dans des limites raisonnables, c’est le cas).

Pourtant, vous ne pouvez pas vous empêcher de rire en imaginant un scénario où, disons, le père du demi-frère de la fille de Rob Kardashian qui est aussi l’ex-petit ami de Kylie Jenner, Tyga, s’arrête chez Kris Jenner pour prendre un verre la veille de Noël avec son nouveau petite amie, le demi-frère de Kylie, l’ex-petite amie de Brody, Avril Lavigne.

Ou quelque chose? Je ne suis même pas sûr d’avoir bien fait toutes les connexions, mais vous avez compris !

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.