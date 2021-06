Transformers et Jurassic Park font équipe pour de nouveaux jouets que je dois avoir dans ma vie

Universal et Hasbro s’associent pour un nouveau Transformers X Jurassic Park collaboration, révélant un nouveau pack de deux que les fans voudront accrocher.

J’essaie très, TRÈS fort de limiter mes achats de jouets à Guerres des étoiles, si pour aucune autre raison que je n’ai tout simplement plus la place. Cela dit, tant d’entreprises ne prennent pas cette décision facilement. C’est particulièrement vrai quand il s’agit de n’importe quoi parc jurassique.

Aujourd’hui, Hasbro a révélé une nouvelle Transformateurs collaboration croisée (comme ils l’ont fait avec chasseurs de fantômes et Retour vers le futur précédemment) qui apportera des parties emblématiques de la JP franchise à l’univers Transformers. Le premier est un pack de deux qui recrée la scène du T-Rex et du véhicule du film original :

Universal Brand Development et Amblin Entertainment ont dévoilé aujourd’hui la toute première collaboration TRANSFORMERS X Jurassic Park. Les emblématiques T.Rex et Ford Explorer du film à succès de 1993, Jurassic Park, sont désormais des robots TRANSFORMERS – TYRANNOCON REX et AUTOBOT JP93. Le nouveau pack de figurines et de véhicules TRANSFORMERS X Jurassic Park célèbre Jurassic Park, une attraction révolutionnaire et ultime à sensations fortes, qui a amené le public dans un parc à thème insulaire peuplé de dinosaures créés à partir d’ADN préhistorique… et nous savons tous ce qui s’est passé ensuite !

Bienvenue… à Jurassic Park. TYRANNOCON REX est en fuite, et c’est à AUTOBOT JP93 de la retrouver et de l’empêcher de faire des ravages. Les deux figurines présentent 260 décos et détails uniques combinés inspirés des moments préférés des fans de Jurassic Park. La figurine TYRANNOCON REX se convertit en mode T.rex en 27 étapes et présente une texture de dinosaure moulée détaillée. La figurine comprend un tout nouveau moule de tête et mesure 7 pouces.