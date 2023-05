La bande-annonce de Doctor Who révèle les titres de la trilogie d’épisodes spéciaux d’anniversaire de David Tennant

Connu comme le dixième docteur de la BBC Docteur Who série, l’acteur écossais David Tennant est souvent classé par les fans dans le top cinq de tous les médecins de la franchise multi-acteurs. Heureusement pour les fans, Tennant reviendra de sa carrière réussie depuis lors (Broadchurch, Jessica Jones, Bons présages) en tant que dernière incarnation d’avatar du Docteur dans la revisite de la série du 60e anniversaire de la BBC.





La spéciale en trois parties mettra à nouveau en vedette Tennant en tant que Seigneur du Temps lui-même aux côtés de son acolyte Earthling de longue date Donna Noble (jouée par Catherine Tate), faisant de Tennant officiellement le 14e ainsi que le 10e Docteur à honorer la série depuis son incarnation de la BBC en 1963. La dernière bande-annonce à sortir vient d’annoncer les trois nouveaux épisodes à diffuser en novembre sous le nom de « The Star Beast », « Wild Blue Yonder » et « The Giggle ».

Prévue pour célébrer le 60e anniversaire de Docteur Who, la mini-saison promet de déterrer des intrigues là où les incarnations précédentes du Docteur se sont arrêtées. Le showrunner Russell T Davies a annoncé que les titres des épisodes « ne sont que le début de la plus grande aventure du Docteur à ce jour. L’automne arrive, avec trois heures de danger, Donna et un désastre sur le point de se déclencher ! » Les épisodes annoncent également la reprise du rôle en 2024 par Ncuti Gatwa en tant que 15e Docteur, qui sera présenté dans une nouvelle saison diffusée sur la BBC aux côtés de l’actrice Millie Gibson déjà en production. « Nous vous donnons un an pour spéculer », a expliqué Davies « et puis tout l’enfer se déchaîne. »

Spéculer sur le retour des intrigues de Doctor Who

Rejoindre le Tennant en trois parties en novembre sera Yasmin Finney de Netflix Coup de cœur (2022) et Neil Patrick Harris de Comment j’ai rencontré votre mère notoriété. Harris lui-même a récemment rejoint le panthéon des méchants de science-fiction en tant que personnage The Analyst dans le film Wachovski de 2021 Résurrections matricielles. Harris et Docteur Who les fans ont eu leur premier aperçu de l’acteur en tant que nouveau méchant mystérieux (et peut-être réincarné) dans le teaser de la BBC qui est tombé le week-end de Noël en 2022, ainsi que des photos intentionnellement divulguées du personnage en production.

Harris a brièvement discuté du casting sur La vue après l’annonce de la signature de l’acteur avec un inconnu Docteur Who rôle, Harris évitant les questions de savoir s’il jouait « le plus grand ennemi que le Dr Who ait jamais affronté » de l’hôte Whoopi Goldberg.

Docteur Who les fans se sont tournés vers Twitter pour spéculer sur le secret du rôle de NPH dans la spéciale en trois parties, avec des suppositions éclairées, notamment Frobisher – un personnage autrefois piégé dans la soupe primordiale de la Terre sous la forme d’un pingouin, et le Dream Lord lui-même, une incarnation physique du Le côté obscur du docteur – et probablement le « plus grand ennemi » auquel l’intervieweur de Harris avait fait allusion. Sachant à quel point les Whovians et les fans de science-fiction en général aiment les œufs de Pâques, les téléspectateurs auront probablement plus de commentaires après la récente bande-annonce.

Le Docteur Who spécial anniversaire sera présenté en première au Royaume-Uni et en Irlande sur la BBC, et à l’international sur Disney + en novembre.