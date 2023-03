« Je pensais que ça allait être plus sombre » : pourquoi Jenna Ortega a changé les scripts de « Wednesday »

2022 était l’année de Jenna Ortega. L’actrice a montré tout son talent dans la série Netflix « Wednesday » et en des films d’horreur comme « Scream », « Studio 666 » et « X » de Ti West. Cependant, peu savent qu’il est également devenu un « expert » en correction de scripts.

Du moins, c’est ce qui s’est passé quand je jouais merlin addams dans l’émission à succès réalisée par Tim Burton. Eh bien, sans autorisation préalable, il a pris des licences créatives pour donner vie à la figure centrale du spectacle.

Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, découvrez parce que Jenna Ortega changé les scripts Série Netflix « Mercredi ».

POURQUOI JENNA ORTEGA A-T-ELLE CHANGE LE SCRIPT DE LA SÉRIE « WEDNESDAY » ?

Le 6 mars, Jenna Ortega était l’invité spécial du podcast « Armchair Expert » et a fait une confession inattendue : comme beaucoup de scénarios originaux de « Mercredi » ne correspondait pas à la perspective que j’avais sur Merlina changé les dialogues sans consulter la décision avec les scénaristes de la production.

« Quand j’ai lu toute la série, je me suis dit : ‘Oh, c’est pour un public plus jeune’ (…) [Al inicio] Je n’avais pas tous les scripts. Je pensais que ça allait être beaucoup plus sombre. Ce n’était pas… Je ne savais pas quel était le ton… »il expliqua.

De cette façon, il a révélé qu’il y avait des scènes dans les scripts qui n’auraient jamais fait partie de la vie de son personnage : « Être dans un triangle amoureux ? Cela n’avait aucun sens. Il y avait une réplique à propos d’une robe qu’elle devait porter pour une danse à l’école et elle disait : ‘OMG j’adore ça.’ Ugh, je ne peux pas croire que j’ai dit ça. Je me déteste littéralement. J’ai dû dire ‘Non’”il a déclaré.

Jenna Ortega dans la scène de danse emblématique de Merlina (Photo : Netflix)

JENNA ORTEGA ET SON CONFLIT AVEC LE SCRIPT « MERCREDI »

Bien sûr l’actrice il a eu quelques problèmes sur le plateau à cause de sa décision. Par exemple, on sait qu’il devait constamment donner des explications sur les changer les lignes de dialogue

« Il y a eu des moments sur ce plateau où même Je suis devenu presque non professionnel, dans le sens où je viens de commencer à changer mes lignes. Le scénariste pensait qu’il allait faire quelque chose et puis j’ai dû m’asseoir avec les scénaristes et ils disaient, ‘Attendez, qu’est-il arrivé à la scène ?’ Et j’ai dû aller expliquer pourquoi je ne pouvais pas faire certaines choses.« , il a souligné.

Enfin, la star a défendu sa position, puisqu’elle a empêché Merlin tournerait monotone et ennuyeux: « Je suis devenu très, très protecteur envers elle (…) Vous ne pouvez pas mener une histoire sans avoir un arc émotionnel, parce qu’alors tu es ennuyeux et personne ne t’aime. Quand on est petit et qu’on dit des choses très morbides, offensantes, c’est drôle et attachant. Mais ensuite tu deviens ado, c’est dégueulasse et tu le sais. Il y a moins d’excuses »a-t-il conclu.

Jenna Ortega est devenue l’une des actrices les plus populaires grâce à son rôle dans « Wednesday » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « MERCREDI » ?

« Merlina » (« mercredi » en Espagne) est disponible sur Netflix à partir du 23 novembre 2022Par conséquent, pour voir la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

REGARDEZ LA BANDE-ANNONCE « MERCREDI » ICI